So viel geben die Regierungs-Kandidaten für den Wahlkampf aus – grosser Unterschied zwischen den Neuen

Um etwas zu werden in der Politik, braucht es auch Geld. Wer bei Wahlen neu antritt, muss besondere Anstrengungen unternehmen, um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Bei den Regierungsratswahlen vom 18. Oktober sind dies Dieter Egli (SP) und Christiane Guyer (Grüne). Der SP-Kandidat hat dabei das dreimal höhere Wahlkampf-Budget als die Grüne, was sich unter anderem in der Wahlplakat-Dichte manifestiert. Wie die AZ berichtete, hat Egli 150'000 Franken in seiner Wahlkampf-Schatulle, Guyer 50'000. Nun liegen auch die Beträge der vier bisherigen Regierungsräte vor, die alle zur Wiederwahl antreten. Stephan Attiger (FDP) setzt 100'000 Franken ein, Markus Dieth (CVP) 80'000 bis 100'000 Franken, Alex Hürzeler (SVP) 75'000 Franken und Jean-Pierre Gallati (SVP) 85'000. Alle Summen sind nach eigenen Angaben der Kandidaten.

Die Bisherigen profitieren im Gegensatz zu neuen Kandidaten von ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit während ihrer Amtszeit. Trotzdem nehmen auch die aktuellen Regierungsräte Zehntausende Franken in die Hand für ihren Wahlkampf. Zuerst habe er gedacht, als Bisheriger würde ein tieferes Budget reichen als bei seiner ersten Wahl in den Regierungsrat, aber dem sei nicht so, sagte Landammann und Finanzdirektor Markus Dieth im AZ-Interview Anfang Woche. Diesmal investiere er mehr in Werbung in den sozialen Medien. Auch Bau-, Verkehrs- und Umweltdirektor Attiger betonte im Rahmen des Wahl-Interviews, dass es auch für einen Bisherigen nicht ohne richtigen Wahlkampf gehe. Eine Wahl sei eine Wahl: «Das nehme ich ernst und will auch zeigen, dass ich top motiviert bin, mich weitere vier Jahre für den Kanton Aargau einzusetzen.» Die SVP-Kandidaten Hürzeler und Gallati machen mit gemeinsamen Plakaten Wahlkampf. Die Partei stellt gemäss Hürzeler dafür insgesamt 100'000 Franken zur Verfügung. Weitere 25'000 Franken setzt der Bildungsdirektor persönlich für Inserate, Flyer und seine Website ein. Dass die Grünen als kleinere Partei mit 50'000 Franken das kleinste Budget haben, überrascht nicht. Die Zofingerin Christiane Guyer will das mit Einsatz auf der Strasse, mit direktem Kontakt mit der Bevölkerung wettmachen.