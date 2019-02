Ein Nanometer hat eine Million mal Platz in einem Millimeter. Das ist so unglaublich klein, dass es die Vorstellungskraft der meisten Menschen übersteigt. Die Nanotechnologie befasst sich mit Strukturen und Prozessen im Nanometerbereich. Mit Dingen also, die wir von Auge gar nicht sehen können, die aber trotzdem Teil unseres Alltags sind. Die Anwendungsgebiete sind zahlreich: Nanotechnologie steckt im Smartphone, in Sonnencreme oder Zahnpasta. Bei Glasduschwänden sorgen Nanopartikel dafür, dass das Wasser abperlt. In der Medizin kommen nanobeschichtete Implantate zum Einsatz. Zusammenfassend kann man sagen: Es handelt sich bei Nanopartikeln um kleinste Teilchen mit grosser Wirkung.

25,6 Millionen Franken hat der Grosse Rat für die Jahre 2018 bis 2022 für das Programm Hightech Aargau bewilligt.

Dieses Potenzial hat der Aargauer Regierungsrat früh erkannt. Vor 15 Jahren beschloss er, die Nanotechnologien zu fördern und sich finanziell an einer Institution mit nationaler Ausrichtung zu beteiligen. 2006 wurde auf Initiative des Aargaus und der Universität Basel das Swiss Nanoscience Institute in Basel gegründet. Das Netzwerk vereint öffentliche Forschungseinrichtungen der Nordwestschweiz, die sich mit Nanotechnologien beschäftigen. Von 2006 bis 2015 unterstützte der Kanton die Institution mit fünf Millionen Franken pro Jahr. 2016, 2017 und 2018 flossen noch 4,5 Millionen Franken jährlich aus dem Aargau nach Basel.

2012 lancierte der Regierungsrat das Programm Hightech Aargau mit dem Ziel, den Aargauer Unternehmen optimale Rahmenbedingungen und Dienstleistungen im Bereich der Innovationsförderung zu bieten. Denn Forschung alleine bringt erst etwas, wenn der Transfers in die Praxis funktioniert. Der Grosse Rat bewilligte 2012 für das Hightech Programm einen vierjährigen Kredit von knapp 38 Millionen Franken. 2017 sprach sich das Parlament für dessen Weiterführung aus. Allerdings kürzte es den Kredit von 27,6 auf 25,6 Millionen Franken für die Jahre 2018 bis 2022. Die SVP-Fraktion wollte das Programm ganz streichen, scheiterte aber. Ein erfolgreiches Paar Am Dienstagnachmittag wurde die 15-jährige Erfolgsgeschichte der Nanotechnologien im Aargau mit einem Jubiläumsanlass im Hightech Zentrum in Brugg gewürdigt. Regierungsrat Alex Hürzeler sagte, der Aargau und die Nanotechnologie seien nicht zufällig ein erfolgreiches Paar. Der Aargau sei einer der wichtigsten Industriekantone in der Schweiz. «Das Umfeld ist sehr günstig, weil viele Unternehmen, die Voraussetzung für Nanotechnologie mitbringen», so Hürzeler. Er sprach von aktuell rund 200 Aargauer Unternehmen mit Potenzial für die Anwendung von Nanotechnologien. Nicht alle würden das bereits nutzen. «Ich bin deshalb überzeugt, dass der Aargau seinen Fokus auf die Förderung der Nanotechnologien weiterhin aktiv betreiben wird.»

2000 Aargauer Unternehmen haben Potenzial für Nano- und Werkstofftechnologien. Sie gilt es zu erreichen und mit den Spezialisten aus der Forschung zusammenzubringen.