So unterschiedlich sind die Wohnungspreise im Aargau – was bringt die Initiative?

Hohe Mietkosten sind in einer Stadt oder einer sonst bevorzugten Wohnlage ein deutlich grösseres Problem als andernorts. Dies zeigt sich besonders in Zürich, aber auch im Aargau etwa im Grossraum Baden und auf dem Mutschellen mit deutlich überdurchschnittlichen Preisen.

Hingegen gehören 5000 der 241000 Miet- und Eigentumswohnungen im Aargau Genossenschaften. «Das sind immerhin rund zwei Prozent», sagt Rehmann. Das Hauptproblem am tiefen Anteil von Genossenschaften sieht er im fehlenden Angebot und dem seit 1980 mit 166000 Wohnungen stark gestiegenen Wohnangebot. Gewiss komme viel Bauland auf den Markt, «doch seit der Finanzkrise von 2008 haben immer mehr Anleger den Immobilienbereich entdeckt. Viele, auch Privatpersonen, wollen kaufen, und treiben die Preise hoch». Das sei für Genossenschaften, die nicht so viel bieten können, ein echtes Hindernis.

Den relativ hohen Leerwohnungsbestand im Aargau relativiert die SP-Politikerin. Das sage nichts über die Höhe der Mieten aus. Auch im Aargau gebe es – vor allem in Baden und Aarau – zu wenig bezahlbare Wohnungen, gerade für Rentnerinnen und Rentner, aber auch für Familien und für junge Menschen, die frisch von Zuhause ausziehen. Neben den tieferen Mieten spreche auch sonst vieles für den gemeinnützigen Wohnungsbau: «Genossenschaften bauen bedürfnis- statt renditeorientiert, ihre Bewohnerinnen und Bewohner verbrauchen im Schnitt weniger Wohnfläche und tragen so zu einem haushälterischen Umgang mit dem Boden bei.»

Für die SP-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter ist klar: «Die Initiative schafft mehr bezahlbare Wohnungen. Wohnen ist mit Abstand der grösste Posten im Haushaltsbudget. Gerade in den Städten und Ballungsräumen gibt es zu wenig bezahlbare Wohnungen. Menschen mit kleinem Einkommen werden zunehmend in die Agglomeration vertrieben.» Gemeinnützige Wohnbauträger vermieten nach dem Prinzip der Kostenmiete. Deshalb böten sie Wohnungen an, die durchschnittlich etwa 20 Prozent günstiger seien als Wohnungen von renditeorientierten Anbietern. Suter: «Wenn mehr solche Wohnungen erstellt werden, können sich auch wieder mehr Menschen leisten, in ihrem angestammten sozialen Umfeld wohnen zu bleiben.» Viele Wohnbaugenossenschaften würden gern mehr Wohnungen erstellen: «Ihnen fehlt aber das nötige Bauland.»

Der Leerwohnungsbestand sei so hoch wie seit zwanzig Jahren nicht mehr, leer stünden vor allem Mietwohnungen: «Es wird fleissig gebaut. Die Preisentwicklung auf dem Mietwohnungsmarkt hat sich also entspannt.» Heute seien drei Prozent des Neuwohnungsbestands gemeinnützig. Gemäss der Initiative müssten es mindestens 10 Prozent sein, unter anderem dank einem Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand auf geeignete Grundstücke. Ein Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand lehnt Knecht «als Eingriff in die Eigentumsfreiheit klar ab».

Auf diese Weise müsste der Bund also massiv selber investieren, argumentiert Knecht weiter, «auch wenn kein Bedarf bestünde, was von Region zu Region variiert». Oder er erlasse Baubeschränkungen für Private, um die Quote so zu erreichen, was das Angebot verknappen und somit die Preise erhöhen würde – woran die Mieterinnen und Mieter sicher keine Freude hätten. Für Knecht ist klar: «Die Initiative ist nicht nur marktverzerrend, ihre Umsetzung wäre auch administrativ aufwendig.»

Zu den grossen Städten sagt er, diese betrieben heute schon eine eigenständige lokale Wohnungspolitik für günstigen Wohnraum. In Zürich gehe es dabei um rund 25 Prozent der Wohnungen: «Dies zeigt: Es gibt heute schon dort ‹mehr bezahlbaren Wohnraum›, wo Angebot und Nachfrage nicht im Gleichgewicht sind. Die Forderung der Initiative ist also hier längst erfüllt.» Auch künftig stehe es den Gemeinden frei, dort Abhilfe schaffen, wo es noch Bedarf gebe. Dazu stünden Mittel aus dem Fonds de Roulement (Geld, das der Bund zur Verfügung stellt) zur Verfügung.