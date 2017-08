Die extremste Gegenüberstellung der Auswertung vorweg: In der teuersten Mietgemeinde Wallbach im Bezirk Rheinfelden mussten Neumieter letztes Jahr monatlich 2767 Franken Miete zahlen für eine 4.5-Zimmer-Wohnung. Das ist mehr als doppelt soviel wie in der Wynentaler Gemeinde Burg; dort kostet eine vergleichbare Wohnung nur 1270 Franken.

Hinter Wallbach im Ranking der aktuell teuersten Mietgemeinden des Kantons folgen Magden (Rheinfelden) und Ennetbaden sowie die Stadt Baden. «Diese vier Ortschaften bestätigen die Faustregel, dass Wohnraum in der Nähe von Grossstädten, in diesem Beispiel Basel und Zürich, besonders kostspielig und gefragt ist», sagt Immobilien-Experte Kohlas.

Je näher bei Zürich, desto teurer

Eine andere Faustregel, dass Wohnraum in der Stadt grundsätzlich teurer ist als auf dem Land, trifft im Aargau nicht zu. Obwohl Aarau und Baden Zentrumsregionen sind, ist das Mietzinsniveau im Bezirk Aarau deutlich geringer als im Bezirk Baden. In der Stadt Aarau beispielsweise waren 4.5-Zimmer-Wohnungen im letzten Jahr fast zehn Prozent günstiger als in der ländlichen Gemeinde Freienwil.

Zu diesen verblüffenden Unterschieden komme es wegen des grossen Einflusses der Stadt Zürich, erklärt Kohlas. Anders gesagt: Freienwil liegt näher bei Zürich als Aarau und ist deshalb teurer. Es gibt aber noch andere Faktoren als die Nähe zu Grossstädten. «Bei Wohnlagen an Gewässern oder an Hügeln ist die Nachfrage meist stärker als üblich und die Mietpreise dementsprechend höher.» Seengen am Hallwilersee (2217 Franken) oder Widen am Mutschellen (2115 Franken) sind zwei Paradebeispiele.