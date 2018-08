«Die grosse Hitze ist aber lange ausgeblieben», sagt Cédric Sütterlin, Meteorologe bei Meteonews. Im Juni gab es in Aarau nur einen Hitzetag. Von einem Hitzetag sprechen Meteorologen, wenn das Thermometer über 30 Grad zeigt. Die Hitze kam dieses Jahr erst im Juli so richtig und das ist der grosse Unterschied zum Rekordsommer 2003. «Damals gab es schon im Juni sehr viele Hitzetage», sagt Sütterlin. In Aarau waren es 16 (siehe Grafik).

Die Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad dauert noch bis sicher am Mittwoch, 8. August. Die Hitze erinnert an den Rekordsommer 2003. Doch von einem solchen Hitzesommer sind wir weit entfernt. Zwar ist der Sommer bis jetzt trockener als vor 15 Jahren, weil es seit April nur wenig geregnet hat. In Aarau fiel im Juli ein Viertel weniger Regen als in einem durchschnittlichen Juli. Dafür gab es schon im April erste Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad.

Diesen Sommer wurden in Aarau erst an 13 Tagen Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen (Stand: 3. August). Im Rekordsommer 2003 waren es insgesamt 45 Hitzetage. Es fehlen also noch 32 Hitzetage bis zum Rekordsommer 2003. Für Sütterlin ist deshalb bereits klar: «Der Sommer 2018 wird den Rekord aus dem Jahr 2003 nicht brechen, auch wenn der Juli etwas wärmer ausfiel als 2003.»

Tropennächte sind selten

Trotzdem: Ein neuer Temperaturrekord könnte aufgestellt werden. Bisher wurde in Aarau nie mehr als 36,7 Grad gemessen. So heiss war es am 31. Juli 1983 sowie am 10. und

13. August 2003. «Es ist möglich, dass dieser Wert in den nächsten Tagen geknackt wird, zum Beispiel am Dienstag oder Mittwoch», sagt Sütterlin. Die höchsten Temperaturen wurden im Aargau am 31. Juli gemessen. In Aarau zeigte das Thermometer 35 Grad. Am heissesten war es in Leibstadt mit 35,8 Grad und Beznau mit 35,7 Grad.

Trotz Temperaturen über 30 Grad seien Tropennächte in der Schweiz selten, sagt Sütterlin. Zwar sei es um Mitternacht noch 24 bis 25 Grad warm. «In den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen aber meistens unter 20 Grad, sodass wir nicht von einer Tropennacht sprechen können», erklärt der Meteorologe. (nla)