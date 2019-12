So tief verlief 1850 der Graben zwischen reformierten und katholischen Gemeinden – und so sieht es heute aus

Auch wenn man den reformierten Teil des Kantons betrachtet, so waren die Mehrheitsverhältnisse nicht minder deutlich. In den meisten war der Anteil der Reformierten bei über 90 Prozent:

Auffällig: Der blaue Fleck im Nordosten. Die Gemeinde Oberendingen (heute Endingen) war 1850 die einzige, in der weder die Reformierten noch die Katholiken in der Mehrheit waren. 990 Personen, und damit gut 45 Prozent gaben an, einer anderen Religion anzugehören.

Lengnau und Endingen waren Ende des 18. Jahrhunderts die einzigen Ortschaften in der Schweiz, in denen sich Juden dauerhaft niederlassen und eigene Gemeinden gründen durften. Erst 1866 erhielten sie vom Bund die Freiheit, sich in der ganzen Schweiz niederzulassen. In den Jahrzehnten danach zogen die meisten weg, etwa nach Baden, Zürich oder ins Ausland.

Insgesamt war das Verhältnis zwischen Reformierten und Katholiken ziemlich ausgeglichen. Der Anteil an anderen Religionen war verschwindend klein.