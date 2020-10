So teuer sind die einzelnen Spitäler im Aargau - erstmals ist ein Fallkosten-Vergleich möglich

Welches Spital ist das beste? Es ist eine jener Fragen, die sich kaum beantworten lässt. Zwar werden immer wieder Studien zur Qualität von Spitälern veröffentlicht. Über alle Zweifel erhaben sind solche Auswertungen selten. Nun hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erstmals Zahlen veröffentlicht, die es ermöglichen, die Schweizer Spitäler anhand ihrer durchschnittlichen Behandlungskosten pro stationären Fall zu vergleichen. Die Unterschiede bei den sogenannten Fallkosten sind schweizweit gross: Am Bethesda-Spital in Basel kostet eine stationäre Behandlung im Durchschnitt 15418 Franken; am Spital Leuggern 8604 Franken. Die Fallkostenliste könnte ein Mittel sein, um gegen unwirtschaftliche Spitäler vorzugehen, sagte Gesundheitsökonom Stefan Felder gegenüber «10vor10». Er erwartet, dass es bald heisst: «Die Defizite müssen weg – oder ein Spital muss schliessen.» Gesundheitschefin des Kantons kennt Behandlungskosten bereits Aber ist es wirklich so einfach? Für Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit beim Kanton, sind die Zahlen nicht neu. «Wir erheben seit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung die schweregradbereinigten Fallkosten der Aargauer Spitäler», also jene Werte, die das BAG nun schweizweit publiziert hat. Seit 2016 nimmt der Aargau zudem am interkantonalen Datenaustausch der Fallkosten teil, den die Gesundheitsdirektorenkonferenz organisiert.

Die Fallkosten werden in allen Kantonen nach den gleichen Kriterien erhoben. Sie dienen dazu, den Benchmark-Tarif für ein wirtschaftliches Spital festzulegen. «Dieser Wert ist zentral, wenn sich die Krankenkasse und das Spital nicht auf einen Tarif einigen können und der Kanton den Tarif festsetzen muss», sagt Hürlimann. Die tatsächlichen Fallkosten der Spitäler interessieren sie nur bedingt, die ausgehandelten Tarife seien wichtiger. «Aber wenn ein Spital die hohen Fallkosten nicht plausibel erklären kann, kann es sein, dass wir den Leistungsauftrag im Spitallistenverfahren nicht erteilen.» Klinik Villa im Park in Rothrist: Hohe Kosten wegen Bauarbeiten Am meisten kostet eine Behandlung mit 10'370 Franken in der Klinik Villa im Park in Rothrist. Das ist auffällig, zumal die Privatklinik über keine Notfallstation und ein viel weniger breiteres Angebot verfügt als beispielsweise das Kantonsspital Aarau (KSA). Trotzdem ist die Villa im Park auf der Spitalliste. «Wegen Bauarbeiten waren die Fallzahlen rückläufig», sagt Hürlimann. «Das führte gemäss den Klinikverantwortlichen zu den hohen Fallkosten.» Die Erklärung war für sie plausibel. Da zudem der Tarif der Klinik vergleichsweise tief sei, sei ihr der Leistungsauftrag erteilt worden. Mit der Bedingung, dass das Kriterium der Wirtschaftlichkeit in zwei Jahren erfüllt sein muss.