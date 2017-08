Welche Schlüsse ziehen Politiker aus diesem Vergleich? Peter Voser, Fraktionschef der CVP im Grossen Rat, wohnt in Killwangen. Dort spürt er die Nähe des wirtschaftlich starken Kantons Zürich und den Immigrationsdruck von dort. Er selbst hört von Zürchern oft zwei Fragen: «Wo gibt es im Aargau günstiges Bauland? Wie sind bei Euch die Steuern?» Nach seiner Beobachtung kommen viele Zürcher Familien mit tieferem Einkommen hierher, weil Wohnen hier günstiger ist. Familien mit hohen Einkommen würden aber eher in Zürich bleiben, so Voser.