Solarstrom ist wohl jene erneuerbare Energieform, die im Aargau am meisten Potenzial hat – und am wenigsten auf Widerstand stösst. Bei der Windenergie wehren sich Anwohner, der Bau von neuen Wasserkraftwerken an den Flüssen ist kaum möglich, Geothermie ist nach Erdbeben bei Probebohrungen in Basel und St. Gallen kein Thema mehr und das Potenzial von Biomasse ist beschränkt.

2009 wurde die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Quellen eingeführt. Dieser finanzielle Anreiz sorgte in den folgenden Jahren für ein starkes Wachstum beim Solarstrom im Aargau. So ist die Zahl der Photovoltaikanlagen zwischen 2010 und 2017 von 640 auf 4500 gewachsen (siehe Tabelle unten). 2014 wurde zusätzlich die Einmalvergütung eingeführt, die seit 2018 alleiniges Förderinstrument für Photovoltaikanlagen ist. Dennoch ist im Aargau der Anteil des Solarstroms an Produktion (1 Prozent) und Verbrauch (1,65 Prozent) derzeit noch sehr gering.