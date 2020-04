So planen Aargauerinnen und Aargauer ihre Ferien 2020

«Ich hatte keine konkreten Ferien­pläne also fällt durch Corona auch nichts ins Wasser. Ich gehe nächstens Leute besuchen, die ich kenne. In Zürich und auch für ein paar Tage nach Mesocco, Graubünden. Dort muss ich einem Freund mit dem ­Computer aushelfen. Ich hatte auch geplant, im Bündnerland wandern zu gehen. Doch das lasse ich aufgrund der aktuellen Situation offen.»

«Ich hatte geplant, im April und im Juni meine Familie in Holland zu besuchen. Beides wurde gestrichen. Holland habe ich nun auf den August umgebucht und hoffe, dass die Welt bis dorthin wieder normal ist. Im Juni gehe ich sehr wahrscheinlich ins Tessin. Ich gehe allein, deshalb gehe ich davon aus, dass es möglich sein wird.»

«Ich hätte anfangs Mai in die Südtürkei reisen sollen, nicht nur um Ferien zu machen, sondern auch geschäftlich. Im Juli habe ich Ferien in Ibiza gebucht. Es ist noch offen, ob das stattfindet. Im Mai mache ich nun sicher keine Ferien. Ich muss das Geschäft aufrechterhalten, denn ich habe meine Mitarbeiterin in Kurzarbeit geschickt, damit ich sie nicht entlassen muss.»

«Ich hatte geplant, in den Sommer­ferien für drei Wochen gemeinsam mit einer Kollegin nach Japan zu reisen. Es war bereits alles gebucht, übers Reisebüro. Nun kommt es darauf an, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wenn es möglich sein wird, werde ich im Engadin wandern gehen und sonst verbringe ich die Tage hier und werde in der Aare baden und im Jura wandern.»

«Ich komme aus Mexiko und wir hatten geplant, im April nach Mexiko zu reisen. Wir haben einen Voucher bekommen, aber ich glaube nicht, dass wir die Reise dieses Jahr noch machen können. Erst, wenn alles wieder in Ordnung sein wird. Es ist zwar schwierig, weil ich meine ganze Familie in Mexiko habe. Aber in der Schweiz ist es schön und es gibt so viele Möglichkeiten.»

«Ich hatte geplant, die Schweiz kennen zu lernen und habe mir deshalb im Februar ein Generalabonnement gekauft. Ich wollte die Orte in der Schweiz bereisen, die ich noch nicht kenne. Ich werde trotzdem in die Natur und die Berge gehen, jedoch zu Uhrzeiten, wo es wenig Menschen hat. Ich empfehle allen, in der Schweiz Ferien zu machen.»

«Ich hatte für diesen Sommer eine Woche Ferien in Ägypten über ein Reisebüro gebucht. Und im Herbst eine dreiwöchige Reise in die USA. Den Sommer warten wir noch ab, aber wahrscheinlich wird es nichts. Auch die Reise nach Amerika fällt wahrscheinlich ins Wasser. Die Ferien werde ich sicher trotzdem beziehen, ich habe aber noch keine konkreten alternativen Pläne.»