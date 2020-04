So läuft die Lockdown-Lockerung im Aargau ab ++ Coiffeur: «Fast so, als würde ich den Salon neu eröffnen» ++ Sturm auf Landi

Sturm auf die Landi in Klingnau

Auf die Landi in Klingnau mit ihrem Baumarkt kommt es zu einem regelrechten Ansturm: Die Fahrzeuge stauen sich am frühen Morgen, kurz nach Ladenöffnung sind schon alle Einkaufswagen weg, wie eine Leserreporterin schreibt.

Wobei: Wenn es mit den Buchungen so weitergeht, nimmt der Bestand schnell ab. Seit der Bundesrat bekanntgab, dass Coiffeursalons wieder öffnen dürfen, „steht das Telefon nicht mehr still“, sagt Rexhepi. Auch online geht Buchung um Buchung ein. „Für die nächsten drei Wochen sind wir so gut wie ausgebucht“, freut sich Rexhepi. Auch, weil Rexhepi und ihr Team derzeit nicht mehr alle Stühle besetzen könnten. Konnten vor dem Lockdown neun Kundinnen und Kunden gleichzeitig bedient werden, sind es aufgrund der Coronavorschriften nun noch fünf.

Masken hat sie seit dem Wochenende genügend an Lager. Rund 2000 holte sie sich in Kölliken ab, wo der Kanton kostenlos Masken an Betriebe abgab. Mit dem Stock, den sie an Lager hatte, sind es nun knapp 3000. Das reicht eine Zeitlang.

Es war ein besonderer Moment. Um 7.34 Uhr betritt am Montag der erste Kunde den Coiffeursalon „Hairstylistin iba“. Nach sechs Wochen Lockdown. „Es ist schon ein spezielles Gefühl“, sagt Geschäftsinhaberin Iba Rexhepi. „Fast so, als wenn wir heute neu eröffnen würden.“ Sie sei denn auch etwas nervös, sagt Rexhepi, die ihr Geschäft in Frick 2007 eröffnet hat.

Kein Run auf Gesichtsmasken in Lenzburg, keine Warteschlange vor dem Coop Supermarkt. Im

Gegenteil: Um 7.15 Uhr, eine Viertelstunde vor Ladenöffnung steht noch kein einziger Kunde vor der Tür. Hinter den Glasscheiben sieht man das Personal jedoch emsig herumwuseln, beschäftigt mit den letzten Vorbereitungen für den neuen Einkaufstag. Rollkarren, gefüllt mit Waren werden herumgeschoben, da und dort wird an der Ware in den Gestellen etwas gezupft und das Produkt besser ins Licht gerückt.

Kurz vor halb acht Uhr dann die erste Kundin: Monika Eichenberger aus Beinwil am See. Sie will jedoch keine Hygienemasken kaufen, sondern Blumen zum Gedenken an den Todestag eines Familienmitgliedes, sagt sie.

7.30 Uhr: Die automatische Eingangstür öffnet sich, Monika Eichenberger und eine weitere Kundin, die gerade ihr Velo abgestellt hat, treten ins Geschäft. Das Ehepaar, das wenig später folgt, hat ebenfalls keine Gesichtsmasken auf dem Einkaufszettel: „Wir haben festgestellt, dass dies die beste Zeit ist, um einzukaufen“, erklärt die Frau den Einkauf zu früher Stunde.

Nach und nach kommen weitere Kunden in den Laden. Die Schutzmasken sind am Kiosk erhältlich: 20 Stück kosten 19.70 Franken. Der Kauf ist auf eine Packung pro Einkauf beschränkt, steht auf dem Schild neben der Kasse. Doch das scheint niemanden zu interessieren. Die Obst- und Gemüseauslage locken und der Duft nach frischgebackenem Brot.

Das Verkaufspersonal am Kiosk ist mit den Auslagen für die Blumen beschäftigt, die ab heute wiederangeboten werden dürfen. Zu den Blumen zieht es auch Monika Eichenberger.

Fazit: In Lenzburg bleibt der grosse Run auf Hygienemasken aus, zumindest am frühen Morgen.

Definitiv der einzige Ort, an dem es zu dieser Zeit so richtig brummt, ist die grosse Baustelle neben dem Coop Supermarkt. (rst)

Aarau: 20 Masken kosten 20 Franken: "Echli sehr tüür"