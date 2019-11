So klingt die Konfi

Wetten, dass Sie diesen weltbekannten Markennamen falsch aussprechen? 1886 wurde in Lenzburg eine «Conservenfabrik» gegründet, die Früchte und Gemüse verarbeitete und lange haltbar machte. 1910 entstand der Markenname Hero.

Die Konfitüre von Hero hat aus dem Aargauer Mittelland die Brote und Croissants dieser Welt erobert: Hero-Produkte findet man heute an Hotelbuffets in der Südsee und in Lebensmittelläden in New York.

Was es jedoch nicht in die weite Welt hinausgeschafft hat, zum Teil nicht einmal über die Grenzen von Lenzburg hinaus, ist die richtige Aussprache von Hero. Die meisten Leute sprechen die Marke «Héro» aus, also mit einem langen ‹e›. Und das ist falsch. Das «He»in Hero stammt vom Nachnamen des Firmengründers Gustav Henckell und wird ausgesprochen wie das «He» in Herz.

Den zweiten Teil von Hero liefert der zweite Firmengründer Carl Roth. Denken Sie daran, wenn Sie zum nächsten Mal in ein Konfibrot beissen.