So kam es zum Brand in Zofingen: Bewohner jagte Mücke mit Spraydose und Feuerzeug

Die Ursache des Brandes in einem Hochhaus in Zofingen ist geklärt: Ein Wohnungsbesitzer löste das Feuer aus, als er mit einer Spraydose und einem Feuerzeug eine Mücke jagte. Das berichtet der Regional-TV-Sender Tele M1. Die Polizei hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, im Fokus der Ermittlungen stehe eine Fahrlässigkeit. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafuntersuchung eröffnet und beim 44-jährigen Wohnungsbesitzer und -bewohner eine Blut- und Urinprobe angeordnet. In den umliegenden Wohnungen wurden Ventilatoren installiert, um die stinkende Luft zu säubern.

Gegenüber dem SRF-Regionaljournal bestätigt die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt: Der Bewohner habe in der Einvernahme angegeben, den Brand selbst verursacht zu haben. Er habe sich mittels einer Haarlack-Spraydose und einem Feuerzeug auf Mückenjagd begeben, zitiert der Sender einen Mediensprecher.