So hilft die Aargauer Regierung der Wirtschaft: Die wichtigsten Antworten zum 125-Millionen-Paket

Der Regierungsrat will höchstens 125 Millionen Franken zur Verfügung stellen, der Grosse Rat muss über einen Kredit in dieser Höhe entscheiden. Wie viel der Kanton davon wirklich auszahlt, hängt von der Zahl der Unterstützungsanträge und der Beteiligung des Bundes ab. Derzeit rechnet der Kanton mit einer Bundesbeteiligung von 46 Millionen Franken.

Wie werden die der Härtefallgesuche bearbeitet?

Firmen müssen Gesuche online (ag.ch/wirtschaftsmassnahmen) einreichen, abgewickelt werden sie über das Hightech Zentrum Aargau. Der Entscheid über die Gesuche liegt beim Volkswirtschaftsdepartement, ein negativer Entscheid kann beim Regierungsrat angefochten werden.

Wann werden die ersten Härtefallbeiträge an Aargauer Firmen ausbezahlt?

Die Regierung beantragt bei der Finanzkommission des Grossen Rats, die Freigabe des Kredits zu bewilligen, bevor das Parlament entschieden hat. Die Kommission entscheidet an ihrer Sitzung am 14. Dezember. Wenn sie Ja sagt zur Freigabe, könnten die ersten Beiträge danach ausbezahlt werden. Die Behandlung einfacher Gesuche soll eine Woche dauern, über komplexere Anträge soll in zwei bis drei Wochen entschieden werden.

Wie reagiert die Wirtschaft auf das neue Hilfspaket?

Der Gewerbeverband begrüsst die Härtefall-Unterstützung des Kantons, fordert in einer Mitteilung aber gleichzeitig die Ausweitung auf Geschäftsmieten. Geld erhalten sollen also auch Unternehmen, die während der Coronakrise ihre Geschäfts­tätigkeit einstellen oder reduzieren, aber weiter die volle Ladenmiete zahlen mussten. Die Aargauische Industrie- und Handelskammer befürwortet das Härtefallpaket, fordert zur langfristigen Unterstützung der Wirtschaft aber zusätzlich eine möglichst rasche Senkung der Gewinnsteuertarife.

Was sagen die Parteien zum beantragten Härtefallkredit von 125 Millionen Franken?

SVP und FDP begrüssen grundsätzlich die neuen Coronahilfen. Die SVP fordert zudem, «weitgehend nutzlose Massnahmen, wie die extreme Beschränkung der Gastronomie, wo sich kaum jemand ansteckt, zu lockern», wie sie schreibt. Die FDP hält fest, die Mittel dürften nicht zur Strukturerhaltung bei Firmen eingesetzt werden, die kurz- bis mittelfristig auch ohne Covid-19 nicht existenzfähig seien.

Was tut der Kanton für Kulturveranstalter, die von Ausfällen betroffen sind?

Für Kulturveranstalter, die nach Absagen, Verschiebungen oder Einschränkungen bei Anlässen Geld verloren haben oder sich strukturell neu ausrichten müssen, stellen Bund und Kanton zusammen 16,2 Millionen Franken zur Verfügung. Der Kanton übernimmt die Hälfte dieses Betrags, der à fonds perdu vergeben werden soll.

Welche weiteren Coronahilfen plant der Regierungsrat?

Die Regierung will Spitäler und Kliniken für die Ausfälle wegen verschobener Operationen und den Mehraufwand wegen der Behandlung von Covid-Patienten entschädigen. Dafür sollen 100 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden. Bei der Regierung sind Anträge des ­Spital- und Heimverbands Vaka sowie des Spitexverbandes zur Übernahme von Coronakosten eingegangen. Über die Entschädigung entscheidet im kommenden Jahr der Grosse Rat.

Wie finanziert der Kanton die Härtefall-Leistungen und Spital-Entschädigungen?

In der Ausgleichsreserve liegen derzeit 483 Millionen Franken, zudem rechnet Finanzdirektor Markus Dieth trotz Corona mit einem Überschuss in der Rechnung 2020 in dreistelliger Millionenhöhe. Auch diese Gelder könnten in die Reserve gelegt werden. Aus heutiger Sicht stehe der Kanton auf einem soliden finanziellen Fundament, daher seien die geplanten Unterstützungsmassnahmen aus eigener Kraft finanzierbar.