Die Hitzewelle lässt die Rekorde purzeln – jetzt auch im Aargau: An der Messstation Buchs/Aarau wurde am Mittwoch mit 37 Grad ein neuer Allzeit-Rekord gemessen. Der alte Rekord, 36,7 Grad, stammte vom 13. August 2003.

Die Hauptstadt war allerdings nicht der wärmste Ort im Kanton: In Leibstadt zeigte das Thermometer 37,2 Grad. Ebenfalls rekordverdächtig heiss war es in Beznau mit 37 Grad und in Würenlingen mit 36,8 Grad. Ob es tatsächlich Rekorwerte sind, ist unklar: Die Datenreihen dieser Wetterstationen reichen nicht weit genug zurück, um gesicherte Aussagen darüber zu machen, sagt ein Meteorologe von Meteonews auf Anfrage.

Bei der zweiten Hitzewelle innerhalb von zwei Monaten waren am Mittwoch mehrere Temperaturrekorde gepurzelt. So heiss wie noch nie in diesem Jahr war es mit 38,0 Grad in Sitten VS. Daneben wurden an vier weiteren offiziellen Messstationen Allzeit-Hitzerekorde gebrochen, nämlich in Neuenburg (37,9 Grad), Scuol GR (33,8), Moléson FR (26,4) und Buchs/Aarau.

Gleise im Raum Brugg verformt

Die Hitze setzte nicht nur den Menschen zu, sondern auch den Bahngleisen. Diese verformten sich, wie SBB-Sprecher Raffael Hirt vermutet, der Hitze wegen. Um etwa 20.30 Uhr wurde eine Störung wegen Gleisschäden zischen Wildegg und Brugg gemeldet.

Dass sich die Schienen erst am Abend eines heissen Tages verformen, ist nach Angaben von Hirt darauf zurückzuführen, dass sie die Wärme des Tages speichern.

Die neusten hitzebedingten Bahnstörungen hätten für die Bahnreisenden keine grösseren Auswirkungen gehabt, sagte der SBB-Sprecher.

Am Donnerstag gibt es einen weiteren Hitzetag. Dabei sollen die Temperaturen auf zwischen 32 und lokal 38 Grad klettern. Eine deutliche Abkühlung ist laut Prognosen der Wetterdienste ab Samstag zu erwarten.

