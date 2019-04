Die Wanderungsbilanz lag allerdings um 617 Personen unter derjenigen des Vorjahrs. Sie betrug noch 4832 Personen.

3000 Männer mehr als Frauen

Interessant ist, dass rund 3000 Männer mehr im Aargau leben als Frauen. Noch im Jahr 2002 war es genau umgekehrt. Damals lebten nämlich rund 3000 Frauen mehr als Männer im Aargau. Was ist seither passiert? Ruedi Steiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Statistik Aargau, erklärt, an den wieder zunehmenden Geburtenzahlen liege es nicht. Statistisch sei nämlich die Überlebenschance von Mädchen gar grösser als bei Buben. Die Differenz erklärt er mit der seither erfolgten Zuwanderung vorab arbeitssuchender Männer aus anderen Ländern.

Dass dem so ist, zeigt auch ein Blick auf die im Aargau lebenden Ausländerinnen und Ausländer. Im Ausgangsjahr 2002 lebten rund 60'000 Ausländer und 52'000 Ausländerinnen im Aargau. Heute ist der Anteil von Männern an der ausländischen Wohnbevölkerung mit 91'000 im Vergleich zu 78'500 Frauen deutlich höher.

Ausländeranteil 25 Prozent

Die schweizerische Bevölkerung machte 507'796 Personen aus und die ausländische 169'591. Der Ausländeranteil beträgt damit mittlerweile genau 25 Prozent. Als Folge von über mehrere Jahre stagnierenden Geburtenzahlen trotz Bevölkerungswachstum und einer höheren Lebenserwartung zeigt sich bei der Entwicklung der Altersstruktur eine deutliche Verschiebung hin zu höheren Altersklassen. Diese Entwicklung hält an, obwohl die Geburtenzahlen seit 2011 in einzelnen Jahren wieder zugenommen haben.

Leicht mehr Geburten

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung entspricht der Veränderung des Bestandes durch Geburten und Todesfälle. Gesamthaft resultierte 2018 bei den Geburten mit 6559 eine leicht höhere Anzahl als im Jahr davor. Da die Todesfälle aber stärker zunahmen als die Geburten, lag der Geburtenüberschuss mit 1796 leicht unter jenem des Vorjahrs. Die langjährige Betrachtung zeigt, dass letzterer von 1980 bis 1992 für die schweizerische Bevölkerung über jenem der ausländischen Bevölkerung lag. Seit 1993 ist dies umgekehrt, was in erster Linie auf die Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung zurückzuführen ist (hoher Anteil 15- bis 49-Jähriger).

Die allgemeine Fruchtbarkeitsziffer (Geburten pro 10'000 Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren) der Gesamtbevölkerung lag 1981 bei rund 500. Danach sank sie tendenziell, mit zwischenzeitlichen Anstiegen bis zum Jahr 2001, unter 400. Danach stieg sie wieder über 400 an. Mit Ausnahme der Jahre 1986 und 1987 lag die Fruchtbarkeitsziffer für die Ausländerinnen bis 2011 über jener der Schweizerinnen. Ab 2013 ist es umgekehrt. Seither ist die Fruchtbarkeitsziffer der Schweizerinnen wieder leicht höher.

138 Gemeinden legten zu

Die grosse Grafik zeigt, welche 138 Gemeinden bevölkerungsmässig gewachsen sind. Drei stagnierten, 71 verloren leicht an Einwohnern. In absoluten Zahlen wuchsen Wohlen (plus 403 Einwohner) und Lenzburg (plus 393) am stärksten. Diese beiden Gemeinden wuchsen je deutlich stärker als die Bezirke Laufenburg (plus 320), Muri (304) und Rheinfelden (227).