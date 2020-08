So hart trifft das Coronavirus die Aargauer Wirtschaft – eine Übersicht in sechs Punkten

Fast vier Monate sind seit dem Lockdown vergangen. Längst sind die Bestimmungen für viele Bereiche der Wirtschaft wieder gelockert, doch das Virus hält die kantonale Wirtschaft weiter fest im Würgegriff. Anlass genug, nachzufragen, wie hart das Coronavirus die Aargauer Wirtschaft trifft.

1. Branchen: Welche für den Kanton wichtigen Branchen trifft es am härtesten?

Natürlich gibt es Gewinner in einer Krise, aber bei der Coronapandemie zeigt sich, dass es praktisch in jeder Branche Verlierer gibt. Fast alle hat es getroffen. Gastronomie, Hotellerie, Event-Veranstaler, Detailhandel, Dienstleister wie Coiffeure oder Kosmetikstudios, aber auch das verarbeitende Gewerbe hatten anfänglich zum Teil massive. Das zeigt sich auch bei der Nachfrage nach den Coronakrediten, so die Aargauische Kantonalbank (AKB). Sieht man von der Höhe der Kredite ab, die einzig vom Umsatz eines Unternehmens abhängt, so sei die Nachfrage in fast allen Branchen gleich.

Gelitten haben zuerst alle Betriebe, die direkt vom Lockdown betroffen waren. Aber da weltweit Grenzen geschlossen und Flugverbindungen ausgesetzt wurden, litt bald auch der Handel. Beat Bechtold, Direktor der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK), sagt: «Der Zugang zu den Märkten ist zeitweise ganz weggebrochen. Zuerst in China, dann Italien, Europa, USA und Südamerika.»