Das Startup geniesst im Aargau relativ freie Hand. Dies könnte sich aber in Zukunft ändern, denn die Stimmen der Kritiker werden lauter. Sie befürchten, dass Airbnb dem lokalen Wohnungsmarkt schade, indem Wohnungen zu Ferienunterkünften umgewandelt und nur noch an Touristen vermietet werden. Ein Blick auf ausländische Touristenmagnete wie die Städte New York, Berlin oder Wien zeigt, wie akut die Problematik dort bereits ist. Beispielsweise in Berlin dürfen die meisten Vermieter ihre Wohnungen nicht mehr als Ferienunterkunft auf Internetplattformen anbieten. Und auch in New York und Wien gibt es ähnliche Regulierungen. Im Vergleich zu diesen Grossstädten steckt das Airbnb-Angebot im Kanton Aargau noch in den Kinderschuhen. Doch mit einem weiteren Wachstum ist zu rechnen, denn der Konzern sieht in der gesamten Schweiz noch «viel Potenzial», wie von Witzleben sagt.

Wettbewerbsvorteil für Airbnb?

Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Die kleinen Hotels im Aargau spüren die neue Konkurrenz besonders, sagt Dominik Wyss, Präsident des Aargauer Hoteliervereins. «Sie sprechen eine ähnliche Zielgruppe an, können aber mit den tiefen Preisen nicht mithalten.»

Das Hauptproblem sieht Wyss darin, dass die Vermieter über Airbnb viel weniger Auflagen erfüllen müssen als die Hoteliers. Er nennt ein Beispiel: «Wir werden regelmässig kontrolliert, ob wir das Lebensmittelgesetz und die Brandschutzbestimmungen einhalten – Airbnb-Gastgeber hingegen nicht.» Die Hotelleriebranche sei zwar für eine Liberalisierung anstelle von Regulierungen, jedoch müsse mit den «gleich kurzen Spiessen» gekämpft werden. Möchte Wyss also am liebsten gar keine Vorschriften mehr? «Nein, es gibt Auflagen, die Sinn machen.

Nur sollte sich auch Airbnb zu diesen bekennen.» Von Witzleben gibt zu bedenken, dass Hotelangebote nicht mit Privatpersonen, die gelegentlich ihr eigenes Zuhause vermieten, verglichen werden können. Es wäre nicht gerecht, wenn ein Gastgeber die gleichen Auflagen erfüllen müsste wie ein Hotel.

Um diese Differenzen zu bereinigen, fordert der höchste Aargauer Hotelier einen runden Tisch mit Politikern und Airbnb-Vertretern. Letztlich sei ein Miteinander besser als ein Gegeneinander. Auch Airbnb-Sprecherin von Witzleben gibt sich versöhnlich: «Wir glauben, dass das Gastgewerbe ein Markt ist, in dem es genug Platz für unterschiedliche Akteure gibt.» Airbnb sei jederzeit für einen Austausch mit der Aargauer Hotelleriebranche bereit.