Um 17.30 Uhr stehen sie zusammen, auf dem Bahnhofplatz, Schulter an Schulter, manche mit an Holzlatten genagelten Transparenten. Tausende junger Menschen, Schüler der Aarauer Mittel- und Berufsschulen, innert kürzester Zeit zusammengetrommelt, bereit, ihrer Enttäuschung und Abscheu über die Besetzung der Tschechoslowakei öffentlich Ausdruck zu verleihen.

Eine unerhörte Frechheit

Und auf der ganzen Welt gehen die Leute auf die Strasse, geeint in Sympathie für die Tschechoslowakei, geeint in Wut auf die federführende Sowjetunion. «Die Nachfolger Stalins im Kreml sind daran, einmal mehr ein Musterbeispiel von Falschheit, Verlogenheit, Zynismus und nackter Brutalität zu liefern», schreibt das Aargauer Tagblatt im nur Stunden nach dem Einmarsch gedruckten Extrablatt. In helle Aufregung versetzen die Vorkommnisse in der Tschechoslowakei auch die Redaktoren der Zeitung der Alten Kantonsschule Aarau, die «Neue Kanti». Tag und Nacht haben die jungen Männer vor knarzenden Radiolautsprechern verbracht. Radio Moldau hiess der Piratensender, sie saugten auf, was aus Prag berichtet wurde.

Es ist der Sommer 68, das Jahr der Studentenunruhen. Das Jahr, in dem aus den Buben aus der Provinzstadt aufmüpfige Junge werden, die die Haare über die Ohren und Hemdkragen wachsen lassen und statt italienischer Schnulzenschlager Rolling Stones und Beatles hören. Junge Aufmüpfige, die sich getrauen, erstarrte Strukturen zu knacken, Autoritäten lautstark und in aller Öffentlichkeit kritisch zu hinterfragen. Und das mit 18 Jahren, eine unerhörte Frechheit. Die Jungen sassen also vor dem Radio, lechzten nach Neuigkeiten, nach neusten Entwicklungen aus Prag. «Die Demokratisierung der Gesellschaft, das wollten wir auch, die Auflehnung gegen den Meinungsterror, das hat uns geeint», erinnert sich Max Werder heute. Dann kam aus dem Radio plötzlich nur noch Militärmusik. «Da wussten wir, was es geschellt hatte.» Es ist der Morgen des 21. August 1968.

«Zur Weissglut getrieben»

Als der Bundesrat auf den Einmarsch nur vage und zaghaft reagiert, bringt das für die Kantischüler das Fass zum Überlaufen. «Diese neutrale Passivität hat uns zur Weissglut getrieben», sagt Ruedi Baumann, damals Chefredaktor der Kantizeitung. «Für uns war klar, auch in Aarau muss etwas passieren. Wenn man in einem solchen Moment schweigt, ist das das Schlimmste, was man tun kann. Wir mussten einfach auf die Strasse.»