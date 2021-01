Der Kanton Aargau publiziert am Nachmittag die Zahlen des Vortages. Am Wochenende veröffentlicht er keine Zahlen. Deshalb umfasst die Meldung am Montag die Tage Freitag bis Sonntag. Der Kanton Aargau bezieht die Zahlen beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).