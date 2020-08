So alt oder jung ist Ihre Aargauer Gemeinde – und so rasant altert der Kanton in den nächsten 30 Jahren

Die Babyboomer sind eine tickende demografische Zeitbombe. Gehen sie in den nächsten Jahren in Pension, kommt es zu einem rasanten Anstieg der Anzahl Rentner in der Aargauer Bevölkerung. 2050 leben im Aargau gemäss den Szenarien für Bevölkerungsentwicklung des Bundes halb so viele Senioren wie Berufstätige. Heute sind es knapp drei Pensionäre auf zehn Arbeitende.

Der Altersquotient gibt den Anteil an Personen über 65 Jahren im Verhältnis zu den berufstätigen Personen zwischen 20 und 64 Jahren an. Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind beträchtlich.

Besonders viele Senioren sind in Mönthal und Olsberg wohnhaft. In den beiden Gemeinden leben bereits heute knapp halb so viele Rentner wie 20- bis 64-Jährige. Hingegen weist Hendschicken mit 17,2 den tiefsten Altersquotienten im Kanton auf.

Lesebeispiel: Niederwil weist einen Altersquotienten von 25,4 auf. Hier leben also ein Viertel so viele Senioren wie Berufstätige.