Smart Service Portal 450 digitale Dienstleistungen: Kanton und Gemeinden wollen den Aargauerinnen und Aargauern mehr bieten Bis im nächsten Jahr sollen 80 Prozent der Dienstleistungen, die Kanton und Gemeinden anbieten, digital verfügbar sein. Heute Donnerstag wurde das neue «Smart Service Portal» vorgestellt.

Eine Fristerstreckung für die Steuererklärung, eine Zivilstandsänderung, die Bewilligung, um eine Veranstaltung durchzuführen – das sind typische Dienstleistungen, die der Kanton Aargau und seine Gemeinden anbieten.

Je nach Wohnort ist es bereits heute möglich, solche Angelegenheiten am Bildschirm zu erledigen, doch die Behörden wollen die Möglichkeiten erweitern: konkret sollen 80 Prozent der Dienstleistungen bis im nächsten Jahr digital verfügbar sein, und zwar auf einem gemeinsamen Portal.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen eine zentrale Anlaufstelle haben, auf der sie einen Heimatschein oder eine Hundemarke bestellen können, die Übersicht über bezahlte und ausstehende Steuern haben und die Waldhütte der Gemeinde mieten können. Ob die Anfrage vom Kanton oder der Wohngemeinde abgewickelt wird, braucht den Kunden nicht zu kümmern, er kommt mit wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis. Das Portal ist über die Websites der Gemeinden aufrufbar, aber auch über die zentrale Adresse ag.ch/smartserviceportal.

Damit ist ein Teil dieser Vorstellung bereits umgesetzt, 450 Dienstleistungen sind verfügbar. Die Gemeinden fassten 2020 ihre Bestrebungen zu mehr Digitalisierung in der Fit4Digital GmbH zusammen. Aktuell machen 167 der 200 Gemeinden in diesem Projekt mit, dessen Früchte am Donnerstag auf Schloss Biberstein präsentiert wurden. Die Aufwendungen werden mittels des «Digitalisierungs-Fünflibers» – fünf Franken pro Jahr und Einwohner – über einen Zeitraum von vier Jahren getragen. Daran beteiligen sich Kanton und Gemeinden je zur Hälfte.

Markus Dieth: «So ähnlich wie E-Banking»

«Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, an dem wir diesen digitalen Meilenstein präsentieren», zeigte sich Regierungsrat Markus Dieth begeistert. Mit dem Angebot rücke die Verwaltung näher zu den Kundinnen und Kunden. «Sie können sich das vorstellen wie E-Banking, man ist nicht mehr an Schalteröffnungszeiten gebunden, sondern kann rund um die Uhr und von jedem Ort aus darauf zugreifen.»

Regierungsrat Markus Dieth ist begeistert vom neuen Angebot. Dominic Kobelt

Vor neun Monaten habe man sich für das gemeinsame Serviceportal entschieden, sagte Dieth. «Wie sie sehen, eine ganz reguläre Geburt. Und in Zukunft soll sich das Portal genau wie ein Kind weiterentwickeln.» Die verantwortlichen hoffen, dass auch die restlichen Aargauer Gemeinden noch mitmachen werden.

Patrick Gosteli, Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung, sagte dazu:

«Einige wollen erst schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir hoffen aber, dass auch Druck aus der Bevölkerung die Gemeinden zum mitmachen animiert.»

Wichtig sei aber, so betont Gosteli, dass die Dienstleistungen weiterhin auch am Schalter bezogen werden können: «Wir verfolgen keine Digital-only-Strategie.»

Patrick Gosteli betont, dass keine «Digital-only-Strategie» verfolgt werde. Dominic Kobelt

Auch Gemeinden sollen es leichter haben

Die digitalisierten Abläufe sollen auch auf den Gemeinden selbst zu mehr Effizienz und weniger Papier führen. Die Mitarbeitenden auf den Gemeinden werden durch das System beispielsweise auch dabei unterstützt, News auf der Website und im Amtsblatt zu publizieren.

Die Gemeinden begleitet hat Gérald Strub mit seiner Firma Strub & Partner; Strub ist kommunaler Beauftragter der Fachstelle Smart Services Aargau. In Luzern, wo er dieselbe Rolle einnimmt, kam am Unternehmer die Kritik auf, er «trage zu viele Hüte». Strub ist auch Gemeindeammann in Boniswil und für die FDP im Grossen Rat. Wie steht er zur Kritik? «Ich sehe das nicht als Doppelrolle. Für unsere Aufgabe in den Gemeinden ist es zwingend, dass man gut vernetzt ist. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass unsere Lösung gut funktioniert.»