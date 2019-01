So beispielsweise der Skilift Horben in Beinwil (Freiamt). «Nach einem schönen, warmen Sommer hat der Winter begonnen», verkünden die Betreiber auf der Webseite. Bei guten Pistenverhältnissen und 20 Zentimeter Schnee können Skifahrer ab heute Samstag, 10 Uhr, die 300 Meter lange Piste befahren. Trotzdem erhoffen sich die Betreiber noch mehr Schnee, wie der Homepage des Skilifts Horben zu entnehmen ist.

Warten auf den Schnee

Auch in Oberhof können dieses Wochenende die Ski aus dem Keller geholt werden, wie Erika Wyss vom Skilift Saalhöhe bestätigt. Am Freitagabend wurde die Piste präpariert und bereits für das Nachtskifahren geöffnet. «Wir hoffen, dass es dann auch fürs ganze Wochenende reicht», sagt Wyss. Geöffnet ist der Skilift Saalhöhe am Wochenende jeweils zwischen 13 und 17 Uhr.

Nicht in Betrieb genommen werden der Lift in Bottenwil, die Skilifte Engi in Holderbank, Rotberg in Villigen und Föhrlimatt in Wegstetten. Auf ihren Webseiten berichten die Betreiber jederzeit aktuell über allfällige Änderungen. Ob der Skilift Asp am Wochenende seinen Betrieb aufnimmt, ist noch unklar: «Wir warten noch immer auf genügend Schnee», heisst es im Internet. Ob der Lift am Samstag geöffnet wird, können Interessierte ab 9 Uhr auf der Webseite lesen.