Skifahrer in Asp und Snowkiter auf der Staffelegg: Leserbilder und Videos von einem winterlichen Wochenende

Der Umzug des Skilifts «AG 1» vom Sonnen- an den Schattenhang oberhalb der Densbürer Ortschaft Asp hat sich gelohnt: Während am alten Standort «im Schibler» nur ein kleines bisschen Schnee lag, kamen die Wintersportler am neuen Standort «Rohrmatt» so richtig auf ihre Kosten.

Am Samstag und am Sonntag fanden sich laut Hans Schneider vom Skilift-Team Asp etwa 80 bis 100 Ski- und Snowboarder sowie zahlreiche Schlittler ein. «Alle waren sehr zufrieden», sagt Schneider. Dank Parkdienst sei auch punkto Verkehr alles geregelt abgelaufen.

Doch der Erfolg hat einen Preis: Der Schnee ist zerfahren, momentan kann der Lift nicht betrieben werden. Das Skilift-Team hofft nun auf Schneefälle in den nächsten Tagen. Infos zu den aktuellen Öffnungszeiten gibt es unter www.skilift-asp.ch

Sehen Sie hier die schönsten Leserfotos aus dem Schnee vom Wochenende: