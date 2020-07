«Sinnloser Lärm ist kein Menschenrecht» – SP-Nationalrätin Gabriela Suter erhält Zuspruch auf Facebook

Am 11. Juni hat die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter eine parlamentarische Initiative eingereicht, die ein Fahrverbot von Motorrädern mit einem Standpegel von über 95 Dezibel erreichen will. In der Initiative heisst es: «In der Schweiz sind die überlauten Motorräder insbesondere auf beliebten Passstrassen in den Voralpen und Alpen, aber auch im Mittelland ein grosses Ärgernis. Der Lärm beeinträchtigt Mensch und Natur übermässig.»

Dass die Forderung nach einem solchen Fahrverbot nicht überall gut ankommt, war zu erwarten. Vor allem in den Sozialen Medien und in den Online-Kommentarspalten dieser Zeitung fielen Stichworte wie «Überregulierung», «Freiheitsberaubung» und «Wohlstands-Problem». Gegenwind erhielt Gabriela Suter erwartungsgemäss vor allem aus der Motorrad-Szene.

Als diese Tage die Mitglieder der «Fighter Friends Motorradgemeinschaft» auf Facebook eine Demonstration gegen die von Suter eingereichte Initiative ankündigte – auf dem Gotthardpass – meldeten sich auch Töff-Fahrer zu Wort, die sich auf die Seite der Nationalrätin stellen. Ein Beitrag auf der Facebook-Seite der «Aargauer Zeitung», der über die angekündigte Demonstration berichtet, wurde zur Diskussionsplattform für Befürworter und Gegner eines Fahrverbots für laute Motorräder.

So schreibt dort ein Leser: