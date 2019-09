Der grösste Teil des Stellenabbaues werde durch natürliche Fluktuation aufgefangen. «Es wird aber punktuell Kündigungen geben», heisst es in der Mitteilung weiter. 20 Kündigungen werden bis Ende Oktober in der Betriebszentrale in Schönbühl ausgesprochen. Ein freiwilliger Sozialplan kommt zur Anwendung.

Migros Aare macht den intensiven Wettbewerb sowie die sinkende Rentabilität der vergangenen Jahre für den Stellenabbau verantwortlich.

Im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie wurde im Januar 2019 das Effizienzprogramm «Fokus» lanciert. Dieses diente dazu, die Organisation auf Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung zu überprüfen.

Das Programm umfasse über 100 verschiedene Initiativen. Diese sollen gemäss Mitteilung bis Ende 2021 Kosten in der Höhe von drei Prozent des Umsatzes einsparen.

Update folgt.