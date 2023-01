Silvesterfahrten Enttäuschung bei «Nez Rouge» Aargau: Warum die freiwilligen Fahrer im Dezember nicht sehr gefragt waren «Nez Rouge» wurde im Aargau über Silvester zu 280 Fahrten aufgeboten. Das sind halb so viele wie 2019.

Fahrerinnen und Fahrer von «Nez Rouge» Aargau sorgen für einen sicheren Heimweg. Fabio Baranzini

Silvester ist mit dem 1. August wahrscheinlich der festlichste gesamtschweizerische Abend im Jahr, da wird gerne einmal etwas mehr getrunken. Es ist auch der Abend, an dem «Nez Rouge» Aargau dafür sorgt, dass Menschen in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt und Baselland mit ihrem Auto sicher nach Hause kommen. Auch für «Nez Rouge»-Präsident Heinz Fehlmann sind die Feiertage streng. Nun sei er endlich wieder richtig ausgeschlafen, erzählt er am Telefon.

Die Zeit rund um die Festtage ist für ihn immer eine besonders anstrengende. Dennoch seien sie in diesem Jahr klar unter den Erwartungen geblieben: «Wir haben deutlich mehr Fahrten erwartet.»

Über den gesamten Dezember hat «Nez Rouge» Aargau nur rund die Hälfte der Fahrten von 2019 absolviert. «Während des Monats lagen wir bei 40 Prozent, an Silvester bei 60 Prozent», sagt Fehlmann. Das bedeutet: Im Kanton Aargau war die Organisation 280 Mal im Einsatz, in Basel-Stadt und Baselland wurde der Service 32 Mal in Anspruch genommen.

Nach Mitternacht klingelten die Telefone fast durchgehend

Trotzdem musste er am 30. Dezember noch einen Facebook-Aufruf tätigen, weil für die Silvesternacht zu wenig Fahrerinnen und Fahrer verfügbar waren. Nervös machte das Fehlmann aber nicht: «Das ist normal bei uns.» Rund 15 Teams à zwei Personen konnten so noch gefunden werden. Bis Mitte Dezember hatten sich erst 20 Personen gemeldet, die meisten seien gegen Ende Monat dazugekommen. «Schlussendlich hatten wir 100 Fahrerinnen und Fahrer zusammen.»

Nach Mitternacht klingelten fünf Telefone während mehr als einer Stunde fast durchgehend, es kam teilweise zu längeren Wartezeiten. Bis um fünf Uhr morgens waren die Teams im Einsatz. An Silvester war also Grosseinsatz, während es an den anderen Tagen eher mau gelaufen sei.

Dies hatte laut Fehlmann zwei Hauptgründe: «Wir waren nun zwei bis drei Jahre nicht mehr aktiv, worunter unsere Medienpräsenz auch gelitten hat.» Den Menschen sei also gar nicht mehr so bewusst gewesen, dass sie diesen Service in Anspruch nehmen können.

Dass zudem unterdessen weniger Alkohol getrunken werde, nennt Fehlmann als zweiten Grund. «Es braucht uns nicht mehr so oft, wenn die Leute selber nach Hause fahren können.» Insgesamt stehen im Jahr 2022 1376 Fahrten zu Buche, während es 2019 noch 3022 gewesen sind.

2023 sind mehr Einsätze geplant

Diese Zahlen haben auch einen grossen Einfluss auf die Planung. Denn «Nez Rouge» Aargau hat mit 80 Prozent der Fahrausschöpfung von 2019 gerechnet. So sei es unter der Woche schnell einmal passiert, dass die Teams einfach auf Einsätze gewartet hätten. Fehlmann und sein Team reagierten und hielten montags, dienstags und mittwochs drei bis vier Teams auf Abruf bereit, während das Einsatzteams in reduzierter Fahrerstärke unterwegs war.

Das alles hält ihn aber nicht davon ab, auch in diesem Jahr weiterzumachen. «Wir werden auf jeden Fall wieder unterwegs sein.» Denn die Situation mit Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss habe sich nicht so fest verändert.

Im Gegenteil: Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung hätten diese 2021 wieder zugenommen. «Darauf werden wir unseren Schwerpunkt setzen, wenn wir mit der Medienarbeit beginnen.» Dann hoffen Fehlmann und sein Team wieder auf eine höhere Fahrkadenz als im letzten Jahr. «Es ist zwar immer schwierig vorherzusehen, wie viele Fahrerinnen und Fahrer wir benötigen, aber wenn wir die Zahlen 2022 anschauen, planen wir mit etwas mehr Einsätzen im 2023.»