Herr Hanko, Sie haben anlässlich der Generalversammlung im April gesagt, Zofingen müsse innerhalb des Konzerns konkurrenzfähig gemacht werden. Wo stehen Sie in diesem Prozess, und sind Sie mit der Entwicklung des Standortes Zofingen zufrieden?

Die Situation hat sich verbessert. Wir sind mit den Fortschritten zufrieden. Beim Resultat hat sich das allerdings noch nicht niedergeschlagen. Da werden noch weitere Verbesserungen in den Prozessen notwendig sein.

Wie hat sich der Personalbestand in Zofingen in den letzten Jahren entwickelt? Ist in den nächsten Monaten mit einem Stellenzuwachs zu rechnen?

Wir haben seit Ende 2015 in Zofingen rund 30 Stellen aufgebaut, hauptsächlich in der Konzernzentrale. Mit einem weiteren Zuwachs ist nicht zu rechnen.

Sie haben an der GV ebenfalls erwähnt, dass zur Verbesserung der Ertragslage in Zofingen keine Lohnerhöhungen vorgesehen seien. Bleibt es bei dieser Massnahme, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zofingen 2018 keine Lohnerhöhungen erwarten?

Leider ist das Ergebnis in Zofingen – wie erwähnt – immer noch nicht dort, wo es sein sollte. Deshalb kann diese Frage heute mit Ja beantwortet werden. Das Jahresendergebnis ist aber abzuwarten.

Wie wichtig ist der Standort Zofingen für das Unternehmen künftig?

Zofingen ist die Zentrale der Siegfried Gruppe und gleichzeitig ein wichtiger Produktionsstandort. Unsere Anstrengungen, den Standort wieder in die schwarzen Zahlen zu führen, gehen weiter. Noch sind wir nicht am Ziel.