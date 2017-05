Die Liste der Vorwürfe gegen den Bauern ist lang. Zweimal hat ihn der Veterinärdienst letztes Jahr auf seinem Hof besucht. Die Kontrolleure hatten einiges zu beanstanden. Sie fanden mehrere verletzte Kühe, Kälber oder Schweine sowie abgemagerte und verdreckte Rinder. Insgesamt sieben Tiere – drei Schweine, drei Kühe und ein Jungrind – mussten notgeschlachtet oder eingeschläfert werden. Eine Kuh hatte eine eiternde Wunde an der Klaue, ein Schwein lag am Boden und konnte nicht mehr aufstehen, ein anderes hatte einen abgefressenen Schwanz und verdickte Gelenke. Auch der Schweinestall selber war in desolatem Zustand: Im Stallgang sammelte sich eine stinkende Futtersuppe, die nicht abfloss, die Futtertröge waren schmutzig und zum Teil sogar verschimmelt.

Ein Tierhalteverbot für den fehlbaren Bauern konnte nur vermieden werden, weil er die Schweinehaltung «umgehend und freiwillig» aufgab, heisst es im Jahresbericht des Amtes für Verbraucherschutz Aargau. In der Rinderhaltung seien rasch Massnahmen zur Verbesserung des Tierwohls eingeleitet worden, schreibt das Amt weiter. «Es wurde deutlich, dass der Tierhalter mit der Situation völlig überfordert war.»

«Ich hatte keine Zeit»

Gestern musste sich der Bauer vor dem Bezirksgericht Kulm verantworten. Er dürfte das Gebäude bereits kennen. Im Oktober 2014 wurde er wegen ähnlicher Vorfälle zu einer bedingten Geldstrafe und Busse verurteilt.

Während ihm der Gerichtspräsident Christian Märki Fragen stellt, sitzt er gerade auf seinem Holzstuhl, die Füsse fest auf dem Boden, die Hände gefaltet auf dem Tisch. Er erzählt, dass die Arbeitsbelastung gestiegen sei, seit seine Frau und er sich praktisch alleine um den Hof kümmern. Ausserdem hätten die Kontrollen zu ungünstigen Zeitpunkten stattgefunden. Der Veterinärdienst sei auch sehr pingelig gewesen und habe alles getan, um irgendetwas zu finden, das nicht in Ordnung war.

Die Schweinemast habe er aufgegeben und schon seit Mitte 2015 keine neuen Schweine mehr gemästet. Deshalb sei der Stall auch in einem so schlechten Zustand gewesen. Aber im Schimmel hätten die Schweine nicht gelebt. Gerichtspräsident Märki bittet ihn nach vorne, zeigt ihm ein Bild: «Aber das ist doch Schimmel.» – «Ja. Aber in diesem Teil des Stalls hatte es keine Schweine mehr.» – «Und warum haben sie das dann nicht geputzt?» – «Ich hatte noch keine Zeit dafür.»

«Tiere sind Lebensgrundlage»

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bauern unter anderem vor, vorsätzlich und mehrfach seine Tiere vernachlässigt zu haben. Sie forderte eine unbedingte Geldstrafe von 14 000 Franken und eine Busse von 2000 Franken. Ausserdem sollte der bedingte Strafvollzug des ersten Verfahrens widerrufen werden, der Bauer hätte also die damalige Geldstrafe zahlen müssen.

Der Verteidiger des Bauern argumentierte, eine vorsätzliche Gefährdung der Tiere sei im Falle seines Mandanten abwegig. «Die Tiere sind seine Lebensgrundlage.» Er forderte eine Geldstrafe von 3000 Franken und eine Busse von 1000 Franken für den Angeklagten.

Das Bezirksgericht sprach den Bauern in einigen Punkten frei und blieb unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Er wurde zu einer unbedingten Geldstrafe von 3000 Franken und einer Busse von 1200 Franken verurteilt. Die bedingte Geldstrafe aus dem Jahr 2014 muss der Bauer nicht bezahlen.

Gerichtspräsident Märki sagte in der Urteilsbegründung, der Bauer habe die Lehren aus dem Fall gezogen, den Schweinestall aufgegeben und die verlangten Sofortmassnahmen umgesetzt. Bei den letzten Kontrollen habe es nichts mehr zu beanstanden gegeben.