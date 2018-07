Mit Japanmesser bedroht

Ihr Angreifer hält ihr nun mit einer Hand den Mund zu, so fest, dass sie kaum atmen kann. Mit der anderen Hand presst er ein Japanmesser gegen ihren Hals. Die Frau versucht sich zu wehren, schreit nach Hilfe. «Wenn du schreist, schlitze ich dir die Kehle auf», droht der Mann. Mit dem Messer am Hals zwingt er sein Opfer zurück in die Unterführung.

Beim Aufgang zum Gleis 4 händigt ihm die jungen Frau sämtliches Bargeld aus, das sie bei sich trägt. Sie bietet ihm auch ihre Markenhandtasche an. Das Geld steckt der 54-Jährige ein, doch sein Motiv für den Angriff ist ein anderes. Zwar kann er sein Opfer nicht vergewaltigen. Seit längerem leidet er an Erektionsstörungen und ist körperlich nicht dazu in der Lage. Aber er zwingt die junge Frau, ihre Handtasche auszuleeren. «Ich hoffte, darin einen Vibrator zu finden, damit sie sich vor meinen Augen selbst befriedigen kann», erklärte der Beschuldigte vor Gericht. Er findet stattdessen eine Haarbürste, mit der er sie brutal sexuell missbraucht. Schliesslich verlangt er vom Opfer, ihn oral zu befriedigen, und drückt ihr sein entblösstes Glied ins Gesicht. Als sich die junge Frau erneut wehrt, lässt der Angreifer von ihr ab und flieht.

Er schiebt Schuld dem Opfer zu

Gut zwei Wochen nach der Tat kann der 54-Jährige dank DNA-Spuren, die unter den Fingernägeln des Opfers sichergestellt werden, verhaftet werden. In den ersten Einvernahmen sagt der Täter aus, das Ganze sei vom Opfer aus gegangen und sie habe alles ohne Widerstand mitgemacht. Später relativiert er diese Aussage, anerkennt, dass das Opfer wohl aus Angst gefügig war. Während der Gerichtsverhandlung lässt er aber immer wieder durchblicken, dass er glaubt, sein Opfer hatte Spass an den Misshandlungen. So behauptet er etwa, sie habe ihn freiwillig oral befriedigt. «Ich habe sie nicht gedrängt, sie hat es einfach getan», erklärt er. Staatsanwalt Simon Burger betitelte diese Aussagen als völlig absurd. Er sprach denn auch von einem besonders brutalen Vorgehen und prangerte die fehlende Einsicht und Reue des Täters an.

Der Täter selbst bestritt vor Gericht vehement, ein Messer benutzt zu haben. Auch das Geld der jungen Frau habe er nicht eingesteckt, sondern am Tatort zurückgelassen. Ein Raub sei ihm somit nicht zur Last zu legen. Die sexuelle Nötigung sei zudem nicht grausam gewesen. Er habe seinem Opfer keine besonderen Qualen aufgenötigt. Das Bezirksgericht sieht dies anders. In seiner Urteilsbegründung erachtet das Gericht das Vorgehen des 54-Jährigen als besonders grausam. Er habe unnötige Gewalt angewendet und für das Opfer demütigende Handlungen ausgeführt.

Zehn Jahre Landesverweis

Das Bezirksgericht spricht den Mann der qualifizierten sexuellen Nötigung sowie des Raubes für schuldig. Es verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Zudem wird gegen den Griechen ein Landesverweis von zehn Jahren ausgesprochen. Dem Opfer, das beim Prozess anwesend war, hat er einen Schadenersatz von rund 5000 Franken sowie eine Genugtuung von 15'000 Franken zu bezahlen.