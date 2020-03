Das Voting für die Aargauer Sportlerin oder den Aargauer Sportler des Jahres läuft ungehindert bis am Mittwochabend weiter . Die Resultate werden am Freitag kommuniziert.

Am Freitagabend hätten die Aargauer Sportlerin und der Aargauer Sportler des Jahres 2019 an der Sport-Gala präsentiert und gefeiert werden sollen. Dazu kommt es allerdings nicht. Wegen des Corona-Virus' ist die Gala abgesagt worden.

Am 12. März wird das erste und flächenmässig grösste Einkaufscenter der Schweiz 50 Jahre alt. Ein viertägiges Fest war geplant, das nun aber «aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation verschoben wird», wie Centerleiter Patrick Stäuble mitteilt. Mehr zum Thema lesen Sie hier in unserem ausführlichen Artikel .

Insgesamt gibt es im Kanton Aargau nun sieben Fälle von Corona-Virus-Ansteckungen, wie die Behörden im neuen Lagebulletin am Mittwochnachmittag mitteilen. Rund 150 Personen beziehungsweise Kontakte stehen unter Quarantäne . Bei allen neuen Fällen konnten die Infektionswege zugeordnet und alle Kontaktpersonen informiert werden, so dass die Krankheitsausbreitung unterbunden werden kann.

Etwas anders ist es im Kantonsspital Aarau: Diebstähle kann Mediensprecher Ralph Schröder keine bestätigen. Doch die Schutzmasken, die für Besucher am Eingang aufgelegen hatten, wurden vorsichtshalber entfernt und werden neu kontrolliert an den Stationen abgegeben.

3. März: Hypi-GV abgesagt

Die Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg findet nicht statt, so wie einige GVs der Raiffeisenbanken im Aargau: Die «Hypi» hat ihre GV, an der jeweils über 1000 Menschen teilnehmen, abgesagt. Sie hätte am 21. März in Lenzburg stattfinden sollen. Es wäre die 151. ordentliche GV gewesen und auf ein unbestimmtes Datum verschoben. Aufgrund der Corona-Virus-Ausbreitung habe man sich zur Absage entschlossen, teilte die Hypi am Dienstagnachmittag mit. Das Aktionärstreffen werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

2. März AMA findet statt

Aarau: Die Veranstalter der Aargauer Messe Aarau (AMA) sind entschlossen, die Veranstaltung wie geplant vom 25. bis 29. März durchzuführen. Es sei denn, der Bund entscheide bis am Sonntag, das derzeit nur bis zum 15. März geltende Grossanlass-Verbot zu verlängern. Dann ziehe man eine Verschiebung in Betracht, sagt Messeleiterin Suzanne Galliker: «Unser Ziel ist, dass es auch in diesem Jahr eine AMA gibt.» (az)



2. März: Bank-Aktionäre müssen auf Dividende warten

Kirchleerau: Über 600 Genossenschafter, die sich die Generalversammlung der Bank Leerau vom kommenden Samstag angemeldet haben, müssen neu planen: Die Versammlung ist abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. So lange die GV nicht entschieden hat, gibt’auch keine Dividende. (az)

2. März: Keine Raiffeisen-Party in der Vianco-Arena

Brunegg: Ebenfalls abgesagt ist die Generalversammlung der Raiffeisenbank Aare-Reuss. Sie sollte am 21. März in der Vianco-Arena stattfinden. Letztes Jahr kamen 1158 Personen. (az)

2. März: Heute gibt’s News für die Hypi-Aktionäre

Lenzburg: Ebenfalls für den 21. März geplant ist die Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg. Der Krisenstab ist an der Arbeit. Voraussichtlich heute Abend wird die Hypi einen Entscheid kommunizieren. An der 150. Generalversammlung waren letztes Jahr 1098 Aktionäre mit dabei. (az)

2. März: Bank Aareland nimmt sich noch etwas Zeit

Küttigen: Die Clientis Bank Aareland wartet noch zu. Ihre GV soll am 27. März stattfinden. (az)

1. März: Chindsgi-Lehrer mit Corona-Virus infiziert