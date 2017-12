Er galt als eines der grössten Nachwuchstalente im Kunstturnen: 2013 holte sich der in Möriken-Wildegg aufgewachsene Lucas Fischer an der Europameisterschaft gar die Silbermedaille am Barren. Dann folgt der Schock: Wegen einer chronischen Handverletzung musste der Spitzensportler seine junge Karriere jäh abbrechen.

Fischer wird depressiv, entwickelt eine Schlaf- und Essstörung. Auch die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin geht in die Brüche. Doch Fischer rafft sich wieder auf: er beginnt wieder zu trainieren und stellt eine eigene Show – eine Mischung aus Artistik, Tanz und Gesang – auf die Beine. Nebenbei schreibt er an seiner Biografie «Tigerherz», mit der er anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen will.

Und nicht nur das: In der deutschen TV-Show «Das Supertalent» tanzt und singt sich der Aargauer zurück ins Rampenlicht. Mit seiner Darbietung aus Barrenturnen und Gesang wird Lucas Fischer gar direkt ins Finale gewählt – als erster Schweizer in der Geschichte der RTL-Sendung.