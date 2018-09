Die Aargauer Förster machen sich Sorgen um den Wald. Die Sorgen sind so gross, dass sie nicht nur politisch aktiv geworden sind, sondern jetzt auch an die Öffentlichkeit gelangen. Was doch eher ungewöhnlich ist. Politischer Aktivismus ist den Förstern eher fremd; sie denken gerne in grösseren Zeiträumen; ihre Arbeit berücksichtigt eher die Zukunft des Waldes, wie er in 50 oder 100 Jahren sein soll.

Mit der Volksinitiative «Ja! Für euse Wald» wollen der aargauische Försterverband und weitere waldverbundene Organisationen erreichen, dass auch für zukünftige Generationen der Wald als Natur- und Lebensraum erhalten bleibt. Deshalb sollen zugunsten des Waldes zwischen Kanton und den Waldeigentümern die jährlichen Leistungen von heute 5 auf 16 Millionen Franken erhöht werden. Im Februar 2017 wurde die Initiative mit rekordverdächtigen 10 568 gültigen Unterschriften eingereicht, was darauf schliessen lässt, dass das Begehren grosse Sympathie in der Bevölkerung geniesst.

Mit diesem Video wollen die Initianten die Bevölkerung für den Wald sensibilisieren