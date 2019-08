«Was, ich bin in der Jahreswertung auf dem 10. Zwischenrang? Super, hab ich noch gar nicht gesehen. Dann muss ich mich ja in den verbleibenden Schwingfesten doppelt anstrengen, damit es bis zum Schluss so bleibt», sagt die 18-jährige Vanessa Jenni aus Vordemwald.

Das nächste Mal in den Ring steigt die Kaminfeger-Lernende am 17. August, am zweiten Frauen- und Meitlischwingfest in der kleinen Freiämter Gemeinde Uezwil. Dort steht sie im gleichen Sägemehl, auf dem am vergangenen Sonntag in Wittnau ihr grosses Vorbild David Schmid das Nordwestschweizerische gewonnen hat. Es ist bereits mit Lastwagen nach Uezwil transportiert worden, damit die Organisatoren dort kein neues kaufen müssen.

Festsieger als Vorbild und Trainingspartner

David Schmid gehört, zusammen mit Nick Alpiger, nicht nur zu den beiden Schwingern, denen Vanessa am meisten nacheifert. Er ist ab und zu auch ihr Trainingspartner: «Neben meinem Stammverein, dem Frauenschwingclub Steinhuserberg, trainiere ich auch in Olten und im Fricktal mit den Männern. In Frick durfte ich auch schon mit David ins Sägemehl. Zurzeit lehrt er mich grad den Wyberhaken», berichtet sie stolz.