«Ich hoffe innigst, dass ich als Präsidentin möglichst nie den Stichentscheid fällen muss», sagte Grossratspräsidentin Renata Siegrist in ihrer Antrittsrede. Stichentscheide seien in ihrer Wahrnehmung ein Ausdruck von nicht mehrheitsfähigen Geschäften oder Gesetzen. Derart zustande gekommene Beschlüsse liefen im Falle eines Referendums Gefahr, an der Urne keinen Bestand zu haben.

Es ist aber Aufgabe der Grossratspräsidentin oder des Grossratspräsidenten, bei Stimmgleichheit, zusätzlich zu seiner eigenen Stimme, den Stichentscheid zu fällen. Laut Ratssekretärin Rahel Ommerli musste 2016 der damalige Grossratspräsident Marco Hardmeier (SP) sechsmal den finalen Entscheid fällen. 2017 war der Stichentscheid von Benjamin Giezendanner (SVP) viermal gefragt, jener von Bernhard Scholl (FDP) im letzten Jahr zweimal. Zuvor sind die Stichentscheide nicht separat erfasst worden.

«Ich habe mich nicht vor Stichentscheiden gescheut», sagt Marco Hardmeier. Über drei seiner Entscheide musste das Volk anschliessend an der Urne befinden und hat Hardmeier recht gegeben. «Darüber war ich dann doch froh», so der Grossrat.

Benjamin Giezendanner sagt, er habe kein Problem damit gehabt, seine vier Stichentscheide zu fällen. Er war bei aus seiner Sicht eher unbedeutenden Anliegen gefragt, etwa bei Gleichstand bei der Abstimmung über Änderungsanträge von Gesetzen. Die Stichentscheide seien immer gleich ausgefallen, wie er bei der vorangegangenen Abstimmung gestimmt hat, sagt Giezendanner. Also habe er in der Regel seiner Parteimeinung zu einer Mehrheit verhelfen können, was ihm nie Unwohlsein bereitet habe.

Das System, dass das Präsidium jedes Jahr zwischen den Parteien wechselt, sehe dies sogar vor. «Natürlich ist es aber besser, wenn sich klare Mehrheiten ergeben», fügt Giezendanner an. Das sei glücklicherweise bei der sehr überwiegenden Mehrheit der Geschäfte der Fall gewesen. Er kann darum die Aussage von Renata Siegrist teilweise nachvollziehen. Dennoch macht er ihr auch einen Vorschlag: «Wenn es im Präsidialjahr von Renata Siegrist zu einem Stichentscheid kommen soll, würde ich ihr diesen sonst durchaus gerne abnehmen», sagt er. Und meint es nicht ganz ernst.