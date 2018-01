Seit mehr als 14 Jahren vertreten Pascale Bruderer (SP) und Philipp Müller (FDP) den Kanton Aargau in Bundesbern – erst im Nationalrat, seit 2015 gemeinsam im Ständerat. Müller bedauert den Rückzug seiner langjährigen Politgefährtin, wie er zu "Tele M1" sagt: "Es ist schade, dass sie geht. Sie hatte nicht den klassischen Sozialistengroove." Bruderer sei eine pragmatische Sozialdemokratin, mit der man gut diskutieren könne, auch über Parteigrenzen hinweg. Die Zusammenarbeit sei stets angenehm gewesen.

Bruderer will die politische Bühne Ende Legislatur 2019 verlassen. Das hat sie am Donnerstag am Parteitag der SP Aargau in Spreitenbach bekannt gegeben. Damit hat sie auch Müller überrascht, wie er sagt. "Sie scheint mir voll im Saft zu sein."

"Werden den Sitz nicht kampflos aufgeben"

Auch SP-intern war man "bis zu einem gewissen Grad überrascht" von Bruderers Ankündigung, wie Cédric Wermuth sagt. Der Entscheid sei früher als vermutet gekommen. "Das ist der persönliche Entscheid von Pascale Bruderer, den wir respektieren", sagt Wermuth.