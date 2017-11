Im Moment geht Walter Oggenfuss dreimal pro Woche in die Tagesstätte in Frick. Zusammen mit anderen Senioren und Demenzkranken hilft er dort den freiwilligen Betreuerinnen und Betreuern beim Kochen, beteiligt sich an Gesellschaftsspielen oder hört Musik. «Ich muss mir auch heute immer wieder sagen, dass das in Ordnung ist», sagt Trudi Oggenfuss. Die freien Tage, die Zeit für sich, geben ihr Energie und Kraft. «So kann ich mich auf den Abend freuen, wenn ‹Walti› nach Hause kommt, und ganz für ihn da sein.»

Die beiden haben ihr Leben genossen. Viel erlebt. Sie haben zusammen und alleine die Welt entdeckt. Sind mit dem Töff kurvigen Strassen entlang gefahren. «Solche Erinnerungen helfen mir sehr», sagt Trudi Oggenfuss. Heute fährt sie mit ihrem Mann manchmal eine Runde mit dem Auto. «Das Feeling ist halt nicht das Gleiche wie mit dem Töff. Aber es hilft mir, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, und er geniesst das Autofahren.»

Einen Monat «frei»

Weite Reisen können die beiden nicht mehr unternehmen. Die Strapazen sind zu gross. Für Walter Oggenfuss, aber auch für sein Umfeld, das sich in einer fremden Umgebung um ihn kümmern muss. Im Winter hatte Trudi Oggenfuss Lust, Ski zu fahren. Mit ihrem Sohn und seiner Familie. Wie früher. Ein Dilemma. Denn Walter Oggenfuss konnte nicht mit. Also organisierten sie ihm ein Ferienbett in Laufenburg in der Demenzabteilung des Alterszentrums Klostermatte. «Einen Monat lang musste ich nichts organisieren und nicht auf ihn aufpassen. Das war irrsinnig», schwärmt Trudi Oggenfuss, nicht ohne anzufügen, dass sie das schlechte Gewissen plagte. «Es hat viele Tränen gegeben, als ich ihn dort hingebracht habe. Aber das schlechte Gewissen kann man einfach nicht abstellen. Das gehört dazu.» Genauso wie die Gedanken, was die anderen Leute denken könnten, dass sie ihren «Walti» einfach so abgibt.

Der nächste Schritt

Ihre Söhne wären dafür gewesen, dass der Vater in Laufenburg in der Demenzabteilung bleibt. Er machte einen zufriedenen Eindruck und sie hatten alle ein gutes Gefühl, spürten, dass er dort in guten Händen ist. Aber Trudi Oggenfuss konnte das nicht. Nicht, wenn der Sommer vor der Türe steht. «Er sitzt so gerne draussen im Garten. Ist zufrieden, wenn er die Schüler auf dem Schulweg beobachten kann. Das macht mich auch glücklich, ihn so zu sehen.»

Dass die Demenzabteilung irgendwann aktuell wird, weiss Trudi Oggenfuss. Sie geht realistisch mit der Krankheit um. Redet nichts schön. Kennt ihre eigenen Grenzen. «Wenn er nicht mehr durchschläft und auch ich in der Nacht keine Ruhe mehr habe, ist es soweit.» Bis dann arbeitet sie an sich selber. Versucht, Dinge alleine zu machen, die sie immer zu zweit gemacht haben. Essen bei Freunden etwa. Feste feiern. In die Ferien gehen. Pläne schmieden.

Walter Oggenfuss steht auf. Geht ein paar Schritte um den Tisch und in den Garten. «Bist du ausgeschlafen?» – «Ja.» – «Tipptopp.»