Sicherheit Zug kracht in Auto, weil Lenker nicht aufpasst: Mit diesen eindrücklichen Videos will Aargau Verkehr solche Szenen verhindern Die Bahn ist ein sicheres Verkehrsmittel. Kommt es aber zu Unfällen, können die Folgen sehr schnell gravierend sein. Die Aargau Verkehr AG hat deshalb eine neue Kampagne lanciert. Damit sollen vor allem auch Jugendliche sensibilisiert werden, die ihr Smartphone in der Nähe der Gleise benützen.

«Ein beklemmendes Gefühl. Man bremst und hofft, dass es reicht.» Mit dieser Aussage beginnt das Video von Aargau Verkehr. Während ein Lokführer spricht, sind im Hintergrund jene Geräusche zu hören, die an einen Bahnhof erinnern. «Dann habe ich ihr in die Augen geschaut und dann weiss ich nichts mehr. Dann ändert sich grad das Leben», sagt eine weitere Lokführerin im Video.

Schnell wird klar: Dieses Video ruft Emotionen hervor. Unangenehme Emotionen.

Lokpersonal erzählt von schlimmen Erfahrungen. Video: Aargau Verkehr

Die Aargau Verkehr AG (AVA) hat am Mittwoch ihre neue Sensibilisierungs- und Sicherheitskampagne «Gemeinsam für mehr Aufmerksamkeit» lanciert, wie sie mitteilt. Obwohl die Bahn ein äusserst sicheres Verkehrsmittel sei, wolle man damit «das Bewusstsein für ein korrektes und somit sicheres Verhalten im Bereich der Gleise stärken». Besonders im Fokus: Die unerlaubten Gleisübertritte und das aufmerksame Verhalten an Bahnübergängen und im Strassenbahnbereich.

Lokführer: «Natürlich erwartet man das Schlimmste»

Das Video zeigt während zweieinhalb Minuten teils schockierende Szenen. Eine Frau läuft mit ihrem Kinderwagen und einem kleinen Kind über die Gleise, obwohl die Barriere schon nach unten gegangen ist. Nur knapp kann ein schlimmer Unfall verhindert werden. Ebenfalls zu sehen sind Autos, die abbiegen und von Zügen erfasst werden. Es scheint, als hätten sie sich nicht darum geschert, ob noch andere Verkehrsteilnehmer auf der Strasse oder generell in ihrer Nähe unterwegs sind.

Das Gleiche gilt für einen Trottinett-Fahrer, der in buchstäblich allerletzter Sekunde die Bahn bemerkt und mit einem Satz nach hinten zwar auf seinem Hinterteil landet, aber wenigstens nicht vom Zug erfasst wird. Zudem kann das Auto hinter ihm rechtzeitig bremsen.

Die Aargau Verkehr AG hat eine neue Sensibilisierungskampagne lanciert mit dem Titel: «Gemeinsam für mehr Aufmerksamkeit». Damit sollen Unfälle verhindert werden. Hierfür hat Aargau Verkehr Plakate aufgehängt und Videos veröffentlicht. Bild: Aargau Verkehr/zvg

Während ein Zug ein Auto seitlich rammt, erzählt ein Lokführer: «Im ersten Moment hatte ich einen Schock, ein bisschen Panik. Weil man weiss nicht, was genau passiert ist. Und natürlich erwartet man das Schlimmste. Es ist ein sehr schlimmes Gefühl.»

Die mit Stimmen des Personals unterlegten, anonymisierten Aufnahmen aus dem täglichen Bahnbetrieb verdeutlichen eindrücklich, welche Folgen möglich wären und wie sich unachtsames Verhalten auf das Lokpersonal auswirkt.

Die Aargau Verkehr AG betreibt neben der Wynen- und Suhrentalbahn und der Bremgarten-Dietikon-Bahn auch die Limmattalbahn. In ihrer Kampagne weist sie auf die folgenden, essenziellen Regeln hin:

Unerlaubte Gleisübertritte stellen eine der grössten Gefahren rund um die Bahn dar, schreibt Aargau Verkehr. Den Weg über die Bahngleise als Abkürzung zu missbrauchen liegt nahe, die Betroffenen unterschätzten jedoch die Geschwindigkeit und der deutlich längere Bremsweg der Züge.

Zur Verdeutlichung: Ein Zug mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 Stundenkilometern benötigt bei einer Schnellbremsung rund 150 bis 200 Meter bis zum Stillstand. Zusätzlich bestehe die Gefahr, dass sich Fahrgäste in den Fahrzeugen wegen einer Schnellbremsung durch Stürze verletzen. Zudem sei das Risiko, beim Überqueren der Gleise auszurutschen oder zu stürzen, ebenfalls hoch, insbesondere bei nassen oder glatten Gleisen, heisst es weiter.

Eine widerrechtliche Gleisüberschreitung ist kein Kavaliersdelikt, sondern gemäss Artikel 86 des Eisenbahngesetzes ein Offizialdelikt. In den letzten vier Jahren hat das Sicherheits- und Kontrollpersonal von Aargau Verkehr gemäss Angaben durchschnittlich 119 Verstösse pro Jahr wegen unerlaubtem Überschreiten von Gleisen angezeigt. Weitere 480 unerlaubte Gleisübertritte wurden in den letzten zwölf Monaten vom Fahrpersonal der beiden Bahnen gemeldet, hätten aber nicht geahndet werden können.

Kampagnenvideo: «Kürze dein Leben nicht ab.» Video: Aargau Verkehr

Ein entscheidender Faktor für die Sicherheit an Bahnübergängen sowie im Strassenbahnbereich ist die Aufmerksamkeit der Fahrgäste und Passanten. Dort ist das Betreten oder Überqueren der Gleise offiziell erlaubt respektive sogar vorgesehen. Oft seien Fahrgäste und Passanten aber durch Ablenkungen wie Smartphones oder Kopfhörer unaufmerksam und schenken dem Bahnverkehr zu wenig Beachtung.

Mit erhöhter Aufmerksamkeit im Bereich der Gleise können potenzielle Gefahrensituationen frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden, schreibt Aargau Verkehr. Pro Tag komme es durchschnittlich zu zwei vermeidbaren Schnellbremsungen infolge unachtsamen Verhaltens anderer Verkehrsteilnehmenden.

Einsatz auf Social Media und Thematisierung bei Schülerinnen und Schülern

Besonderes Augenmerk richtet die Kampagne auf die jüngeren Generationen, die über zwei nachdenkliche Social-Media-Reels gezielt angesprochen werden. Eines davon trägt die Überschrift: «Dein Smartphone kann warten.»

Im Video ist zu sehen, wie eine junge Person an einer Haltestelle an der Limmattalbahn vorbei läuft und sich In-Ear-Kopfhörer in die Ohren steckt. Danach zückt die Person ihr Smartphone und überquert die Gleise. Dabei bemerkt sie nicht, dass von der anderen Seite ebenfalls ein Fahrzeug kommt.

Kampagnenvideo: «Dein Smartphone kann warten.»

Das Verhalten im Gleisbereich will Aargau Verkehr aber auch in den Schulen entlang der eigenen Bahnlinien thematisieren. Dafür wird eine kostenlose und informative Broschüre zur Verfügung gestellt, die in die Themen Sicherheit im Gleisbereich und verantwortungsbewusstes Verhalten im öffentlichen Verkehr einführt.

Zudem bietet Aargau Verkehr an, dass Fachpersonal des Bereichs Stichkontrolle und Sicherheit Schulen besuchen, um den Schülerinnen und Schülern die Thematik näher zu bringen, heisst es abschliessend.