So gut besucht müssten Gemeindeversammlungen sein. Bis auf den letzten Stuhl besetzt war der Gemeindesaal der Zofinger Reformierten – Seniorinnen und Senioren wollten Informationen zum Thema «Sicherheit im Alter» abholen. Sicherheit im Alter? Viele Tipps, welche Wachtmeister Stefan Kuster von der Regionalpolizei Zofingen gab, waren eigentlich altersneutral, wie eine aktuelle Meldung in der Ausgabe von gestern zeigt. Da ist die Rede von wachsendem Internet-Betrug. Handys, Handtaschen, Uhren, Laptops werden da angeboten, aber nach Bezahlung nie geliefert.

Wenn das Lächeln schwindet

Mitleidiges Lächeln – das verschwand aus den Gesichtern von Internet-Aficionados im Zuhörerkreis, als sich Polizist Kuster selber als Opfer «outete». Ferien in den USA waren angesagt. Gerne hätte er in deren Rahmen in Nashville ein NHL-Spiel gesehen. Er buchte per Internet, bezahlte – und bekam sein Ticket nie. «Da wird Druck aufgebaut», sagt Kuster, «nur noch ganz wenige Eintrittskarten verfügbar – da klickt man rasch.» Die Warnung: Nichts überstürzen und sich via Google über die gewählte Verkaufsseite informieren.

Enkelbetrug? Wie kommt eine meist ältere Person dazu, Wildfremden hohe Geldbeträge zu übergeben? «Die vermeintlichen Verwandten gehen am Telefon sehr geschickt vor», sagt Fachmann Kuster. «Oft appellieren sie gleich bei Gesprächsbeginn an das schlechte Gewissen – weisst du wirklich nicht mehr, wer ich bin?» Dies dränge das Opfer in die Defensive und es beginnt, seine Biografie nach Verwandten zu durchsuchen. Geschickte Fragen des Anrufers tun das ihre und die «Notsituation» wird geschildert. Zigtausend Franken sollen übergeben werden. Geld geben können – und so noch immer Einfluss haben – ist ein Mitmotiv tatsächlich zur Bank zu gehen.