Sicherheit Hackern über die Schulter schauen und Fakenews entlarven – das erwartet Sie an den «Digital Days» An den Digital Days in Aarau gibt es online und offline verschiedene Veranstaltungen zum Thema Cyber-Sicherheit. Auch die Kantonspolizei klärt auf.

Computer Mouse and Keyboard illegal Works iStockphoto

Im Kanton Aargau wurden im Jahr 2021 über 2400 Cyberdelikte gemeldet. Das ist ein Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und die Dunkelziffer dürfte nochmals weit darüber liegen. Doch wie schützt man sich vor Internetkriminalität und Hackerangriffen? Auf diese Fragen wollen die Digital Days Antworten geben, die nächste Woche (12. bis 18. September) in Aarau stattfinden.

Online- und Offline-Veranstaltungen, Workshops, Vorträge und Spiele sollen einen Einblick in die digitale Welt bieten. So gibt etwa die Kantonspolizei Präventionstipps für Private und für Unternehmen, Ethical Hacker Tom Zahov Zaubermann von Checkmarx zeigt live, wie Hacker Schwachstellen in Code ausnutzen, um Netzwerke zu infiltrieren und Daten zu stehlen, und in einem Workshop zeigen Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wettingen, wie man sich gegen Fake News wehren kann. Auch für Unterhaltung ist gesorgt, etwa mit einem Fun-Drohnen-Parcours oder einem Workshop, bei dem man in die Virtual Reality eintauchen kann.

Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung nötig, diese ist über www.digitaldaysaarau.ch möglich, dort ist auch das ganze Programm ersichtlich. (kob)