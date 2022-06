Sicherheit Falsche Polizisten weiterhin aktiv Die Kapo Aargau mahnt zur Wachsamkeit. Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, treiben weiterhin ihr Unwesen. Täglich gehen bei der Kantonspolizei Meldungen von Betroffenen ein.

Die Fälle von falschen Polizisten häufen sich und die Kantonspolizei erhält täglich mehrere Meldungen. Die Betrüger gehen meistens mit der gleiche Masche vor. Vielmals geben sie an, man müsse sein Vermögen in Sicherheit bringen, weil ein Einbrecher all Bankdaten gestohlen hätte.

(Symbolbild) Die falschen Polizisten haben es primär auf ältere Personen abgesehen. D2H / mt

Es geht aber auch dramatischer: Wie die Kapo AG erklärt, behaupteten die Betrüger in einem der gemeldeten Fälle etwa, die Tochter hätte einen Autounfall gehabt. Um angeblich den Blechschaden oder die Spitalkosten sofort zu begleichen, fordern die falschen Polizisten Geld. Um die Dramatik zu steigern, wimmert im Hintergrund eine Frau.

Allein gestern Mittwoch, 15. Juni gingen bei der Kantonspolizei Aargau rund 20 Meldungen von Betroffenen an, die solche Anrufe von vermeintlichen Polizisten erhalten hatten. Die Dunkelziffer dürfte weit grösser sein.

So abstrus und durchschaubar die Stories auch klingen mögen – sie fordern laufend Opfer. So verzeichnet die Kantonspolizei immer wieder Fälle, bei denen Betroffene zahlen oder kurz davorstanden, Unsummen von ihrem Konto abzuheben.

«So wie die Kriminellen über alle Landesgrenzen hinweg operieren, bestehen bei den Anrufen auch keine örtlichen Schwerpunkte im Kanton»

Die falschen Polizisten haben es primär auf ältere Personen abgesehen, die meist anhand ihres Vornamens aus dem Telefonverzeichnis ausgewählt werden.

Die Kantonspolizei Aargau rat die Bevölkerung, solche Anrufe sofort abzubrechen und keinesfalls auf Forderungen einzugehen. (cam)

