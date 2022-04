Sicherheit Die Aargauer Kantonspolizei hat einen neuen Polizeihund – der herzige Vierbeiner begeistert das Netz Bei der Aargauer Kantonspolizei hat am Montag ein neuer Polizeihund seinen Dienst angetreten. Bereits sein erster Arbeitstag scheint ein voller Erfolg zu werden, zumindest in Bezug auf die sozialen Medien.

Wenn man einen neuen Job beginnt, startet man normalerweise am ersten Tag eines Monats. Bei Quanto ist das aber nicht so. Er ist aber auch kein gewöhnlicher Mitarbeiter. Nein, «Quanto vom Haus Vax», wie er mit vollem Namen heisst, ist ein Deutscher Schäferhund und er hat bei der Aargauer Kantonspolizei am Montag, dem 11. April seinen ersten Arbeitstag gehabt.

Auf den Social-Media-Accounts der Aargauer Kantonspolizei wird der jüngste Mitarbeiter herzlich begrüsst. Zudem werden ihm und seiner Hundeführerin spannende Einsätze gewünscht.

Überdies wird klar, dass der junge Vierbeiner einen eigenen Instagram-Account hat. Auch dort finden sich herzige Bilder des Schäferhunds, der am 20. Januar dieses Jahres zur Welt gekommen ist. Er scheint überaus freundlich zu sein, denn auf Englisch begrüsst er seine Follower wie folgt: «Hey my name is Quanto! Watch me become a real Police dog and join our adventures.» Man könne ihn beobachten, wie er ein richtiger Polizeihund werde und seine Abenteuer mitverfolgen, schreibt er – respektive seine Besitzerin – in der Profilbeschreibung.

Auf Instagram hat die Aargauer Kantonspolizei mehr als 6300 Follower. Auffällig ist, dass vor allem die Bilder mit Tieren, namentlich Tasco, dem anderen Polizeihund, viele Likes generieren. So ist es auch bei Quanto. Der junge Schäferhund schiesst durch die Decke und sahnt schon in den ersten zwei Stunden gegen 370 Gefällt-mir-Angaben ab. Das Shootingstar-Potenzial scheint also durchaus vorhanden zu sein.

Den Instagram-Account des Hundes betreut seine Besitzerin selbst, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bekannt gibt. Dort ist die Fan-Gemeinde noch etwas kleiner und beträgt aktuell 273 Follower (Stand: Montag, 16.00 Uhr). Das wird aber wohl nicht lange so bleiben. Sein Berufskollege Tasco steht nämlich auch schon bei mehr als 1500 Instagram-Fans.

Neben seiner Hauptaufgabe als Polizeihund mit einer feinen Spürnase dürfte Quanto also auch online einen tollen Job machen und für Begeisterung. Wer weiss, wie weit, die Berufs- und Influencer-Karriere noch führen. (cri)