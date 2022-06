Sicherheit Einbruchserie mit grossem Sachschaden – so können Sie sich schützen Über Pfingsten gab es im Aargau über ein Dutzend Einbrüche in unterschiedliche Lokalitäten. Die Kapo Aargau gibt Tipps wie man sich vor Einbrechern schützt.

Bei der Kantonspolizei Aargau gingen über Pfingsten mehrere Meldungen über Einbrüche ein. Die Einbrecher drangen in Geschäftsräumlichkeiten, zwei Baustellencontainer sowie einem Café, einer Zivilschutzanlage und in ein Kellerabteil ein. Sie machten Beute und richteten grossen Sachschaden an. Den Täter ging es in erster Linie um Bargeld. In zwei Fällen wurden teure E-Bikes entwendet. Die Einbrecher richteten dabei zum Teil einen beträchtlichen Sachschaden an. (cam)

So können Sie sich schützen Signalisieren Sie Anwesenheit Vermitteln Sie mit Zeitschaltuhren den Eindruck, dass jemand anwesend ist. Einbrecher scheuen das Licht.

Verhindern Sie den Blick ins Gebäudeinnere Licht ermöglicht den Einblick ins Innere des Gebäudes. Schliessen Sie zusätzliche Fensterläden und Storen oder ziehen Sie die Vorhänge, damit die Täterschaft nicht erkennen kann, ob jemand zu Hause ist.

Verschliessen Sie sorgfältig alle Türen und Fenster, bevor Sie das Gebäude verlassen. Das gilt auch für Keller, Garagen und Nebenräume. Verraten Sie Ihre Abwesenheit nicht durch Zettel an der Türe oder Mitteilungen auf dem Telefonbeantworter.

Leeren Sie am Abend und an den Wochenenden jeweils die Kasse. Deponieren Sie das Bargeld an einem sicheren Ort.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei. Wurde bei Ihnen eingebrochen, verständigen Sie sofort über Notruf 117 die Polizei. Notieren Sie Anzahl und das Aussehen der Verdächtigen, die Kennzeichen der Fahrzeuge und andere Besonderheiten. Melden Sie auch unbekannte Personen, die sich in verdächtiger Weise bei Ihrem Haus, Ihrem Geschäft, in der Nachbarschaft oder im Quartier aufhalten. Rufen Sie uns auch an, wenn Sie unüblichen Lärm oder Geräusche in Ihrem Haus, Ihrem Geschäft oder in der Nachbarschaft hören.

