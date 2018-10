Die Grünen Aargau machen ihre Ankündigung, eine Frau ins Ständeratsrennen zu schicken, konkret. Es ist Ruth Müri, 47- jährig, Geografin, Stadträtin in Baden, Grossrätin, verheiratet, Mutter zweier Töchter (14 und 15). Einer breiteren Bevölkerung westlich des Bareggs ist die Badenerin allerdings noch nicht so bekannt. Wir treffen Ruth Müri am Freitagnachmittag in einem städtischen Sitzungszimmer an der Rathausgasse in Baden zum Interview.

Sie haben letztes Jahr auf eine Kandidatur als Stadtammann in Baden verzichtet, weil das zeitlich nicht vereinbar sei mit Ihrem Familienleben. Wieso geht das beim Ständerat nun plötzlich?

Die Ausgangslage ist jetzt anders. Stadtammann wäre eine Art 150-Prozent-Job gewesen. Ständerat ist sicher weniger als 100 Prozent. Ich könnte das wohl auch mit meinem jetzigen Stadtratsamt vereinbaren.

Oder Sie rechnen gar nicht ernsthaft damit, gewählt zu werden ...

Sicher, ich will das! Ich bin keine Alibi-Kandidatin, ich trete an, um die Aargauer Bevölkerung im Stöckli zu vertreten. Ich glaube, dass ich mit meinem Profil für einen grossen Teil der Bevölkerung wählbar bin. Ich bin eine pragmatische Grüne.

Als Abgrenzung zu SP-Kandidat Cédric Wermuth, der sich klar links positioniert und polarisiert?

Ich habe schon einen ganz anderen Hintergrund. Ich bin Sachpolitikerin, habe keine Berührungsängste mit Vertretern der Wirtschaft und bringe auch beruflich diesen Background mit.

Hat Sie der SP-Entscheid gegen Yvonne Feri zusätzlich motiviert?

Ich habe mich unabhängig von der SP für die Ständeratskandidatur entschieden. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Aargauerinnen und Aargauer eine gute Auswahl haben. Dabei spielt auch das Geschlecht eine Rolle, weil Frauen andere Lebenserfahrungen mitbringen.

Sie gehen als Aussenseiterin ins Rennen, ohne Bundesbern-Erfahrung. Was qualifiziert Sie als Ständerätin?

Ich habe mir im Kanton als Bildungspolitikerin einen Namen gemacht. Ich bin gut vernetzt und habe diverse Vorstösse über die Parteigrenzen hinaus zusammen mit anderen Politikerinnen und Politikern lanciert. Ganz wichtig ist meine Exekutiverfahrung. Das ist relevant im Ständerat, wo es darum geht, zu verhandeln und lösungsorientierte Politik zu machen.