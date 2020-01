Showdown ums SVP-Präsidium: Parteikollege schiesst scharf gegen Glarner, Jäggi geht als Favorit ins Rennen

Doch der Termin steht. Am Mittwochabend sind die SVP-Vorstandsmitglieder sowie 350 weitere Delegierte aufgerufen, am Parteitag in Lupfig den Nachfolger von Thomas Burgherr zu wählen. Es kommt zum Duell Glarner gegen Jäggi .

Glarner versucht es nicht zum ersten Mal mit dem Sprung an die Parteispitze. Bereits 2005 trat er an, unterlag damals aber Thomas Lüpold. 2012 brachte sich Glarner wieder als Parteipräsident ins Spiel, verzichtete dann aber zu Gunsten von Thomas Burgherr auf eine Kandidatur. Jetzt versucht es Glarner nochmals. Trotz Aufstieg in den Nationalrat und landesweiter Bekanntheit hat Glarner bei seinen Aargauer Parteikollegen aber einen schweren Stand. Wer sich umhört, stösst immer wieder auf Bedenken gegenüber Glarner als möglichen Parteichef.

Während sich die Diskussion im Vorfeld der Wahl vorwiegend um die Wählbarkeit von Glarner dreht, mausert sich sein Konkurrent Rolf Jäggi im Stillen zum Favoriten. Der auf Ende Jahr zurückgetretene Gemeindeammann von Egliswil ist sich bewusst, dass er am Mittwoch mit guten Chancen ins Rennen geht. «Ich habe vor meiner Kandidatur sondiert, ob ich auf eine breite Unterstützung zählen darf.» Jäggi profitiert von den Vorbehalten gegenüber Glarner und bietet selber bisher wenig Angriffsfläche.

Jäggi kann sich Regierungsrat vorstellen, aber später

Wer nichts riskieren wolle, wähle Jäggi, ist eine weitverbreitete Meinung in der Partei; verbunden mit dem Fragezeichen, ob er allenfalls nicht zu brav sein könnte als Präsident. «Ich kann mit dieser Kritik leben», sagt Jäggi, «aber möglicherweise unterschätzen mich die einen oder anderen.»

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Grossrat und Leiter Werkschutz des Kernkraftwerks Beznau jedenfalls nicht. Jäggi kann sich vorstellen, dereinst Regierungsrat zu werden, was ihm intern da und dort den Vorwurf einbringt, er strebe das Parteipräsidium nur als Sprungbrett für höhere Aufgaben an. Regierungsrat könne schon mal ein Thema werden, bestätigt Jäggi, betont aber: «Sollte es bereits bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst eine Vakanz geben, stehe ich definitiv nicht zur Verfügung.» SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler hat noch nicht offiziell entschieden, ob er sich – wie erwartet wird – wieder antritt. Noch im Januar will Hürzeler zusammen mit seinen vier Regierungsratskollegen Klarheit schaffen.

Heisser und langer Abend im «Ochsen» erwartet

So geht der weniger bekannte Jäggi als Favorit in die Wahl, der einiges bekanntere, aber auch umstrittenere Glarner als Herausforderer. Dieser gibt sich kämpferisch: «Ich bin sicher, dass ich mit meiner Brandrede am Parteitag viele Delegierten überzeugen und entsprechend Stimmen holen werde. Wichtig ist, dass das SVP-Volk eine Auswahl hat. Ich politisiere nicht, um etwas zu werden, sondern stehe für meine Überzeugungen ein.»

Für einen heissen und langen Abend im Gasthof Ochsen in Lupfig ist am Mittwoch also gesorgt. Nachdem sich die beiden Kandidaten vorgestellt und für sich geworben haben, können die Delegierten kritisch nachfragen. Danach müssen Andreas Glarner und Rolf Jäggi den Saal verlassen. Es wird in ihrer Abwesenheit weiterdebattiert, bevor in einer geheimen Wahl die Entscheidung fällt.

