Leverat wird gegen acht Uhr in Aarau erwartet. Er kommt direkt aus Bern zusammen mit den Nationalräten und internen Ständeratskandidaten Cédric Wermuth und Yvonne Feri sowie Noch-Ständerätin Pascale Bruderer. Weil die Bundeshaus-Session noch bis in den Abend hinein läuft, werden die vier erst etwa eine Stunde nach Beginn des Parteitags eintreffen.

Das wichtigste Traktandum verpassen sie aber nicht: die Nomination für den Ständerat beginnt erst, wenn Feri und Wermuth eintreffen.

Die Wahl ist umstritten. Im Vorfeld stand die Frauenfrage im Zentrum. Eine gewisse «Zerrissenheit» in der Partei stellten vor allem Feri-Befürworterinnen fest. Es wird ein Voten-Marathon erwartet, bevor die Delegierten spätabends entscheiden.

Levrat will sich aber nicht in die Ausmarchung zwischen Feri und Wermuth einmischen. Er nimmt am Parteitag teil, weil die SP Aargau als erste Kantonalpartei ihre Ständeratsnomination vornimmt. (roc)