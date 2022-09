Sexualpädagogik Kein Problem mit Evangelikalen an Aargauer Schulen? Umstrittener Verein unterrichtet Klassen in Sexualkunde Das Weisse Kreuz, ein Verein mit Sitz in Aarau und Verbindungen zu Freikirchen, führt Sexualkundeunterricht an einer Primarschule durch. Der Geschäftsleiter der Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau sieht dabei einen stark religiösen Hintergrund, eine SP-Grossrätin findet dies problematisch.

Sexualkunde wird nicht nur von Lehrpersonen erteilt, sondern auch von externen Fachstellen – im Aargau vom umstrittenen Weissen Kreuz. Gaetan Bally / Keystone

Vor einem Monat hielt der Aargauer Regierungsrat fest, es gebe keine erkennbaren Hinweise, «dass religiöse Aktivitäten von Lehrpersonen die religiöse Neutralität der Schule gefährden oder dass das Arbeits- und Schulklima einer Schule deswegen beeinträchtigt wäre». Dies war die Antwort der Regierung auf kritische Fragen von SP-Grossrätin Lelia Hunziker zum umstrittenen Lehrergebet an der Schule Safenwil.

Dieses fand ausserhalb der Unterrichtszeiten in Räumen der Schule statt und wurde inzwischen eingestellt. Organisiert wurde das Gebet, über das zuerst das NZZ-Magazin berichtete, von radikalen Christen, die sich als Jünger Jesu sehen, fragwürdige Kurse anbieten und Dämonen austreiben wollen. Das umstrittene Gebet führte zu Konflikten in der Lehrerschaft, auch die kantonale Schulaufsicht wurde eingeschaltet.

SP-Grossrätin Hunziker fragte in einem Vorstoss, ob die Regierung Kenntnis von weiteren religiösen Aktivitäten von Lehrpersonen an Aargauer Schulen habe und wie sie diese einschätze. Gemäss der Antwort des Regierungsrats, die am 19. August publiziert wurde, gab es damals ausser dem Lehrergebet in Safenwil keine anderen Fälle.

SP-Grossrätin sieht Einsatz des Weissen Kreuzes als «riesiges Problem»

Doch nun zeigt ein Artikel des Newsportals «watson.ch», dass streng religiöse Freikirchler an Aargauer Schulen den Sexualkundeunterricht durchführen. Hunziker kritisiert dies in einem Tweet scharf: «Laut Regierung des Kantons Aargau gibt es kein Problem mit Evangelikalen an Schulen. Dass das Weisse Kreuz Aargauer Primarschülerinnen und -schüler in Sexualkunde unterrichtet, finde ich ein riesiges Problem.»

In den letzten Jahren hat sich beim Sexualkundeunterricht eine Routine eingestellt: Anstatt selbst mit ihren Schülerinnen und Schülern über das Thema Sexualität zu sprechen, wenden sich Lehrpersonen lieber an sexualpädagogische Fachstellen. Solche gibt es inzwischen in fast allen Kantonen, eine der grössten und bekanntesten ist das Schweizerische Weisse Kreuz (SWK).

Der Verein bietet «Information und Orientierung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene». Laut eigenen Angaben hat das SWK letztes Jahr 593 Schülerinnen und Schülern ihre Fragen zu Beziehungen und Sexualität beantwortet und 73 Einsätze in Schweizer Schulen und Kirchen geleistet. Für das Jahr 2022 erhielt der Verein einen Grossauftrag an einer Primarschule im Kanton Aargau für 20 Einsätze in 35 Schulklassen.

Infosekta-Expertin: Verein Weisses Kreuz ist evangelikal

Das Weisse Kreuz bezeichnet sich als politisch und konfessionell unabhängig. Auch bei der Beschreibung seines Bildungsangebots an Schulen wird der religiöse Hintergrund des Vereins nicht deutlich. Laut einer Übersicht werden sexuelle Gesundheit, Safer Sex oder Verantwortung in der Sexualität thematisiert. Einen Hinweis auf die religiöse Gesinnung gibt einzig die Anmerkung auf der Website, dass der Verein nach christlichen Grundwerten arbeite.

Doch die 130-jährige Geschichte des SWK und die Einschätzung von Experten ist eine andere. Susanne Schaaf, die Geschäftsleiterin von Infosekta, hält fest: «Wenn das Weisse Kreuz von christlichen Werten spricht, meint es christlich-evangelikale Werte. Es ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz, einem Zusammenschluss von mehrheitlich Freikirchen. Somit teilt es die Glaubensbasis mit der Bibel als höchste Autorität in sämtlichen Glaubens- und Lebensfragen.»

Verbindungen zu einem Verein, der Homosexuelle umpolen will

Früher habe das Weisse Kreuz auf den Verein Wüstenstrom verlinkt, der verspricht, Homosexuelle im Rahmen einer Konversionstherapie umzupolen. Ebenfalls bis vor wenigen Jahren betrieb das Weisse Kreuz die Organisation LEA Schweiz, die Beratungen für schwangere Frauen anbot und sich kritisch gegenüber Abtreibungen positionierte.

Offenkundig zeigt sich die evangelikale Haltung des Vereins in den Aussagen des Geschäftsführers Jonathan Eschmann. So sagt er gegenüber «jesus.ch», die Sexualität solle in einer echten, ehrlichen und vertrauten Liebe verwurzelt sein. Dies werde durch Prävention und Beratung gefördert. «Wir wollen das Positive und Schützenswerte der Sexualität hervorheben, gleichzeitig Treue betonen und Familien stärken.»

Geschäftsleiter des Weissen Kreuzes gründet eigene Freikirche in Aarau

Eschmann ist seit 2019 Geschäftsleiter vom Weissen Kreuz und war in den letzten Jahren als Jugendpastor in der Freikirche ICF tätig. Mit seiner Frau Christa gründete er dieses Jahr die evangelikale «Community Church» in Aarau. Eschmann sagt: «Wir sind unterwegs für die Liebe. Beziehungen und die Sexualität sind Teil davon.»

Jonathan und Christa Eschmann sind Pastoren der neu gegründeten Freikirche «Community Church» in Aarau. ZVG

Die christlichen Grundwerte des Vereins findet er unproblematisch: «Die Werte, nach denen wir uns gemäss Leitbild richten, sind für alle Menschen wichtig – unabhängig davon, welcher Religionsgruppe jemand angehört. Damit könnten sich auch Atheisten identifizieren.»

Von Organisationen, die Konversionstherapien anbieten, distanziert sich Eschmann. «Unseren Verein gibt es seit 130 Jahren. Da ist klar, dass man sich weiterentwickelt und gewisse Positionen heute nicht mehr adäquat sind», sagt er. «Heute sind wir unter anderem eine sexualpädagogische Fachstelle, wie viele andere auch. Unsere Sexualpädagogen haben eine Ausbildung mit staatlich anerkanntem Fachtitel absolviert.» Der Auftrag an den Schulen sei kein evangelikaler, missionarischer, sondern ein sexualpädagogischer. Dabei richte man sich nach dem Lehrplan 21.

Aargauer Sexualpädagoge sieht «stark religiösen Hintergrund»

Michael Ganz ist Sexualpädagoge und Geschäftsleiter von Sexuelle Gesundheit Aargau. Er besucht selber Schulen im Kanton, kennt das Weisse Kreuz aber vor allem aus dessen Newsletter und dem Jahresbericht. Der Verein habe einen «stark religiösen Hintergrund», sagt Ganz.

Michael Ganz, Geschäftsleiter der Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau.. Alex Spichale

Das werde sofort klar, wenn man dessen Publikationen durchlese. «So will der Verein etwa die Frau-Mann-Beziehung stärken», erzählt Ganz. «Dies unterscheidet sich stark von unserem Auftrag.» Sexuelle Gesundheit Aargau unterstütze alle Personen – unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung oder ihrem Beziehungsstatus.

Was genau die Sexualpädagogen des Weissen Kreuzes an den Schulen vermitteln würden, könne er nicht sagen, so Ganz. Die Verantwortung liege bei den Schulleitungen, die genau überprüfen müssten, welchen Verein sie für die Sexualkunde buchen. «Allerdings haben viele Lehrpersonen ebenfalls einen freikirchlichen Hintergrund, weshalb Vereine wie das Weisse Kreuz dann auch Aufträge bekommen.»

EVP-Grossrat über Weisses Kreuz: «Staatlich ausgebildetes Fachpersonal»

Uriel Seibert, Grosrat der Evangelischen Volkspartei (EPV), hält zur Diskussion auf Twitter fest: «Bei den Sexualpädagoginnen des Weissen Kreuzes handelt es sich um staatlich ausgebildetes Fachpersonal, das sich genau so an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten hat, wie jenes von Seges.»

Uriel Seibert, Grossrat der EVP, verteidigt die Sexualpädagoginnen des Weissen Kreuzes. Valentin Hehli / ARG

Wenn es eine Überprüfung geben sollte, müssten alle professionellen Anbieter geprüft werden, findet der EVP-Grossrat. Eine zweite Frage wäre für Seibert, weshalb die Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau finanziell vom Kanton unterstützt werde und andere professionelle Stellen nicht.