In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Offenbar gilt das auch für die nationalen Wahlen. Denn die Kandidierenden liefern sich einen unerbittlichen Kampf, um die Stimmen der Bevölkerung für sich zu gewinnen.

Ständeratskandidat Cédric Wermuth (SP) greift dafür auf einen altbekannten Trick zurück: Das Wort «Sex» prangt in fetten Grossbuchstaben am Anfang des Posts. Der untere Text ist kleiner gedruckt. Da steht: «Da wir nun deine Aufmerksamkeit haben: Am 20. Oktober sind Wahlen.»

«Ich fand die Idee lustig»

Der Ständeratskandidat lacht, als er auf den Post angesprochen wird: «Die Idee kam aus meinem Team und ich fand sie lustig», sagt Wermuth. Dass es sich dabei um einen alten Kniff handle, sei auch genau der Witz an der Sache. «Offenbar funktioniert der Witz auch Online.»