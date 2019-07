Am Montag wurde bekannt, dass sich Lüscher als Grünen-Kandidat für den Regierungsrat bewirbt . Am Donnerstagabend diskutierte seine Partei dann an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung in Lenzburg über die Nomination. Der Entscheid fiel letztlich klar aus: Gleich mit 25 zu 3 Stimmen entschieden sich die Grünen dafür, Lüscher als Regierungsratskandidaten zu nominieren.

Müri gegen Männerkandidatur

«Können wir als Grüne in der aktuellen Situation einen Mann nominieren?», fragte Parteipräsident Daniel Hölzle gleich zu Beginn der Versammlung. Bei einer Wahl von Lüscher würden die Grünen dafür sorgen, dass ab 2020 ausschliesslich Männer im Aargauer Regierungsrat sitzen. Für eine Partei, die sich die Frauenförderung auf die Fahne geschrieben hat, ein heikles Thema. Hölzle hatte schon am Dienstag in der AZ gesagt, man habe Gespräche mit mehreren Frauen geführt, für eine Kandidatur sei aber keine bereit gewesen. Severin Lüscher sagte, er sei sich der Problematik bewusst und habe sich die Frage gestellt, wie er mit seinem Geburtsfehler – eben der Tatsache, dass er keine Frau sei – umgehen solle.

Auf die Frage von Ständeratskandidatin Ruth Müri, wie er eine Frau überzeugen würde, ihn zu wählen, antwortete Lüscher. «Ich würde ihr sagen, dass ich mich für Anliegen der Frauen wie Lohngleichheit einsetze, und dass ich nicht böse wäre, wenn am 20. Oktober eine gute Frau gewählt würde.» Müri blieb kritisch und sagte, Lüscher erfülle als Mann einen Teil des Anforderungsprofils nicht. Die Vorstellung, künftig fünf Männer auf der Regierungsbank zu sehen, sei für sie sehr schwierig.

Grossrätin Gertrud Häseli ergänzte, wenn die Grünen keine bessere Lösung fänden, als mit Lüscher einen Mann zu nominieren, «dann haben wir nichts begriffen». Sie wies darauf hin, dass die Partei im Grossen Rat immer wieder die schlechte Vertretung von Frauen in Führungsgremien kritisiere, so zuletzt bei der Aargauischen Kantonalbank.

Ein Jahr unter Hochuli

Severin Lüscher nimmt im Motivationsschreiben direkt Bezug auf eine Frau: auf die ehemalige Grünen-Regierungsrätin Susanne Hochuli. Lüscher sitzt seit Ende 2015 im Grossen Rat und erlebte ein Jahr unter Hochuli, «die mir Einblick gewährte in die Regierungsarbeit». Er führt mit Blick auf ein mögliches Regierungsamt aus, er habe über die Parteigrenzen hinweg Arbeitsbeziehungen knüpfen können, «die sich als nützlich und fruchtbar erwiesen».

In den letzten gut zwei Jahren seit dem Ausscheiden von Susanne Hochuli aus der Regierung habe er «persönlich und politisch darunter gelitten, dass es nicht vorwärtsging», hält Lüscher fest. In dieser Situation habe sich bei ihm der Gedanke eingestellt, dass er mehr bewirken könnte, wenn er in der Regierung wäre. «Heute gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, dass ich das wirklich versuchen möchte.» Lüscher schreibt, er bringe die nötigen Voraussetzungen mit, die einen guten, schnellen Einstieg ins Amt ermöglichen würden. Er ist sich aber bewusst, dass es danach noch sehr viel zu lernen gebe. «Ich bin gewohnt zuzuhören, nachzufragen, zu analysieren, Entscheidungsgrundlagen zu liefern und zu entscheiden – als Hausarzt im Viertelstundentakt», beschreibt er sich selber.

Bereit für Führungsaufgaben

Auch im Ansprechen und Abarbeiten unangenehmer, schwieriger Themen habe er Übung. «Menschenführung war in meinem Alltag seit Pfadizeiten ein ständiges Thema, im Militärdienst sowieso, auch in Projektorganisationen auf operativer Ebene oder strategisch als Verwaltungsrat», erläutert Lüscher. Führungsverantwortung übernehme ich gern, auch wenn der Nachtschlaf gelegentlich darunter leidet.

Er mache deshalb der Grünen Partei das Angebot, «für sie als Regierungsrat zu kandidieren und damit die Option zu wahren, in die Regierungsverantwortung zurückzukehren und die grünen Anliegen nachdrücklich vertreten zu wissen», schreibt Lüscher. Den Aargauerinnen und Aargauern stellt er in Aussicht, im Departement Gesundheit und Soziales den Turnaround in Angriff zu nehmen. Dank seinem fachlichen und politischen Wissens- und Erfahrungshintergrunds sehe er gute Chancen und Aussichten auf Erfolg innert nützlicher Frist, schliesst Lüscher sein Motivationsschreiben.