Von 1995 bis 1997 arbeitete Lüscher für Solidarmed als leitender Arzt in einem Landspital in Simbabwe. Seine Frau und der zweijährige Sohn begleiteten ihn nach Afrika. Das Missionshospital hat Platz für 180 Patienten, die bloss von zwei ausgebildeten Ärzten medizinisch betreut werden.

Der heute 56-jährige Severin Lüscher studierte Humanmedizin in Bern, war Assistenzarzt an Spitälern im Simmental, in Burgdorf und Biel. «Ich bin Generalist aus Überzeugung», sagt Lüscher. «Als ich in Erlenbach im Simmental als Assistenzarzt Wochenenddienst hatte, kam es vor, dass ich innert weniger Stunden mit Herzinfarkt, Knochenbruch und Geburt konfrontiert wurde», sagt Lüscher, und genau das gefalle ihm.

Von Simbabwe als Hausarzt nach Schöftland

«In Afrika habe ich erkannt, dass Medizin viel mit Versorgung und staatlicher Verantwortung zu tun hat», sagt Lüscher. Diese Themen hätten ihn seither nicht mehr losgelassen: Was ist eine optimale medizinische Versorgung? Wie kann man sie sicherstellen? Wo liegen die Grenzen? Solche Fragen beschäftigen ihn seit seiner Zeit in Afrika.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz will Lüscher als Hausarzt tätig sein und strebt keine Spitalkarriere an. 1999 entdeckt er in der Ärztezeitung ein Inserat für eine Hausarztpraxis «Nähe Aarau». Er meldet sich, stellt fest, dass sich die Praxis in Schöftland befindet. So kommt es, dass Familie Lüscher mit den zwei Kindern nach Schöftland zieht. Für ihn ist es eine Rückkehr, ist er doch im Suhrental aufgewachsen.

Zehn Jahre ist er Hausarzt in seiner Einzelpraxis; 2009 gehört er zu den Gründern der Gruppenpraxis «HausÄrzteHaus» in Schöftland. Parallel dazu hat er sich stark bei Argomed engagiert; eine Organisation, die Hausarztmodelle für die Krankenkassen entwickelt. «Durch die konsequente Umsetzung dieser Modelle werden gemäss einer Untersuchung im Aargau pro Jahr 100 Millionen Franken gespart», sagt Lüscher.

2007 half Lüscher mit, im Bezirk Kulm eine Grüne Liste für die Grossratswahlen aufzustellen. «Es ging mir damals lediglich darum, den Wählerinnen und Wählern im konservativsten Wahlbezirk der Schweiz eine grüne Alternative zu bieten», sagt Lüscher. Das Vorhaben gelang, die Grünen erkämpften sich auf Anhieb einen Sitz. 2015 rutschte dann Lüscher als erster Ersatz für den zurücktretenden Ruedi Weber in den Grossen Rat nach.

